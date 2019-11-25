Победителями «Танців із зірками» стали Ксения Мишина и Женя Кот

24 ноября на «1+1» прошел суперфинал шоу «Танці з зірками». По результатам оценок судей и зрительского голосования первое место заняли Ксения Мишина и Женя Кот.

Финал состоял из трех частей. В первой — участники демонстрировали свои премьерные номера. Во второй — повторили танец, который стал самым лучшим по мнению зрителей. В третьей — пары показали свое мастерство в «Танцях за життя».

Наибольшее количество зрительских голосов и судейских баллов собрали Ксения Мишина и Женя Кот. Именно они стали победителями шоу «Танці з зірками».

Второе место заняли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, третье — Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. А Владимир Остапчук и Илона Гвоздева стали обладателями специального приза от журнала Viva! — «Фаворит Viva!».

В финале также выступили Настя Каменских, группа «Время и Стекло», Michelle Andrade, Макс Барских, Тина Кароль, Dzidzio, Юлия Санина, Maruv и Jay. Ведущими балкона в этот раз стали Олег Винник, Dzidzio, Ольга Горбачева и Юлия Санина.

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!