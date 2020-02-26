Фильмы о Крыме будут получать дополнительные баллы на питчинге — Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что фильмы о Крыме будут получать дополнительные баллы на питчинге, пишет «Интерфакс».

«Кино о Крыме, его истории и современных вызовах полуострова, связанных с временной оккупацией, будут получать дополнительные баллы на питчинге, начиная с этого года», — сказал Бородянский на Age of Crimea 26 февраля.

Он сообщил, что Украина ратифицирует второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

«Этот документ и станет правовой поддержкой и основой для защиты украинских культурных ценностей во временно оккупированном Крыму и предоставит возможность привлечь страну агрессора к ответственности», — сказал министр.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на форуме Age of Crimea заявил, что крымскотатарский канал ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки.

Фото: Александра Йорк

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