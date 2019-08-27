Facebook запустит новый мессенджер для пользователей Instagram

Facebook создает новое приложение для обмена сообщениями под названием Threads. Новый мессенджер разработан для постоянного обмена между пользователями и их ближайшими друзьями. Об этом сообщает The Verge.

Threads станет сопутствующим приложением для Instagram. Он даст возможность пользователям автоматически делиться с друзьями текстовыми, фото- и видеосообщениями, используя креативные инструменты Instagram, а также менее типичными – местоположением, скоростью и временем работы аккумулятора. Приложение, которое предназначено для обмена информацией с вашим списком «близких друзей» в Instagram, сейчас проходит внутреннее тестирование в Facebook.

В мае в Instagram прекратили работу над Direct, автономным приложением для обмена сообщениями, которое разрабатывали с конца 2017 года. Свое решение руководители аргументировали тем, что бета-тестеры были разочарованы необходимостью переключаться между Instagram и вторым приложением при необходимости отправить сообщение. Но руководство компании по-прежнему заинтересовано в создании новых возможностей обмена сообщениями. Сотрудников Instagram, работающих в этом направлении, перевели в команду Facebook Messenger в начале этого года в рамках более широкой консолидации между материнской компанией и ее ценным приобретением.

Разработчики Threads считают, что приложение для обмена сообщениями в кругу близких друзей пользователей может быть более популярным. Это именно то, чем сегодня является Snapchat для большой части своих юзеров. Отчеты показывают, что в среднем пользователь Snapchat проводит больше времени в приложении, чем пользователь Instagram. Для Facebook и Instagram, которые давно жаждут активного «снапчатовского» вовлечения молодых пользователей, Threads может стать еще одной попыткой убавить привлекательность своих конкурентов.

Скриншоты, которые стали доступны The Verge, показывают приложение, разработанное для постоянного автоматического обмена между пользователями и людьми из их списка «близких друзей» в Instagram. Можно выбрать автоматический обмен, и Threads будет регулярно обновлять статус юзера, предоставляя его друзьям в режиме реального времени информацию о местоположении, скорости и т. д. В настоящий момент сервис не отображает местоположение в реальном времени, вместо этого он может сказать, что друг «в движении», согласно источникам.

Также можно обновить свой статус вручную, при этом статусы появляются в основной ленте вместе с сообщениями. Это последняя попытка автоматизировать обмен статусами с помощью датчиков мобильного телефона и обмена статусом одним касанием. (Приложение под названием Status пробовало нечто подобное в 2014 году, а бесплатное приложение Danny Trinh выбрало другой подход в 2015 году.)

Поскольку ядром Threads является обмен сообщениями, сложно не заметить, что он очень похож на существующий продукт обмена сообщениями в Instagram. Сообщения от ваших друзей отображаются в центральной ленте, с зеленой точкой, указывающей, кто из ваших друзей в данный момент активен. Если ваш друг недавно сделал публикацию, вы сможете просмотреть ее в Threads. В нем также есть камера, которую можно использовать для захвата фотографий и видео и отправки их своим близким друзьям.

Что касается опасений о возможной небезопасности нового приложения в плане сохранности конфиденциальных данных, эксперты утверждают, что мессенджер, где по умолчанию информация не транслируется на весь интернет, а доступна только избранному кругу друзей, – это шаг в сторону культуры приватности в сети. Эксперт Лаборатории цифровой безопасности Вадим Гудыма так прокомментировал этот вопрос: «Движение в сторону закрытых по умолчанию групп и эфемерных сообщений, исчезающих через некоторое время, защищает пользователей от посторонних злоумышленников и сталкинга, а также от не санкционированного самим сервисом сбора информации. При этом ничто не защищает эти данные от обработки и последующей продажи этих данных или построенных на их основе профилей рекламным компаниям, что является основным источником дохода Facebook. Также есть прецеденты у его прямого конкурента Snapchat, когда приватность и исчезновение сообщений на стороне пользователей не остановило злоупотребления со стороны работников компании, которые активно шпионили за клиентами. От этого могло бы защитить так называемое e2e-шифрование – шифрование сообщений от устройства к устройству, но это уже реализовано в другом продукте Facebook (мессенджере WhatsApp), и сомнительно, что они распространят его еще на один продукт».

Пока неизвестно, когда новое приложение запустят. Facebook может закончить разработку, прежде чем отправлять приложение для использования широкой аудиторией, как это было с Direct. Но генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил в марте, что он рассматривает личные сообщения как будущее компании. Threads, по-видимому, представляет собой последние усилия компании по воплощению этого видения в реальность.

Напомним, «Телекритика» сообщила о том, что Facebook заблокировал один из самых известных пабликов, посвященных украинскому языку, – MOVA.

Фото: The Verge