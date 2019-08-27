Facebook заблокировал многотысячный аккаунт, посвященный украинскому языку

Facebook заблокировал один из самых известных проукраинских пабликов в соцсети MOVA, посвященный украинскому языку. У аккаунта было 520 тыс. подписчиков. Об этом у себя на странице в Facebook написал активист Алексей Кляшторный.

По словам активиста, такой «подарок» украинцам соцсеть сделала на День независимости.

Причина блокировки не сообщается. Для того чтобы восстановить страницу, активист призывает массово подавать жалобы в Facebook.

Ранее «Телекритика» писала, что Facebook будет платить СМИ миллионы за новости.

Фото: unsplash.com