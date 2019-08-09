Facebook будет платить миллионы за новости

Facebook готовится запустить вкладку «Новости» в лентах пользователей уже этой осенью и в связи с этим ведет переговоры с крупнейшими новостными службами. Представители соцсети заявили журналистам, что будут платить миллионы за лицензирование контента. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Wall Street Journal.

По информации издания, Facebook предложил ABC News, Washingron Post, Bloomberg и Dow Jones до $3 млн в год за использование их контента в разделе «Новости».

Впервые генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заговорил о разделе новостей еще в апреле. Этому предшествовали годы критики соцсети за растущую монополизацию онлайн-рекламы в ущерб борющейся новостной сфере. Многие представители служб новостей обвиняют Facebook и Google в бесплатном использовании их контента. Законопроект, представленный в Конгрессе в этом году, должен обеспечить антимонопольную защиту новостным компаниям, позволив им объединяться для переговоров о сотрудничестве с крупными технологическими платформами.

Напомним, ранее «Телекритика» сообщала, что Facebook хочет переименовать свои дочерние сервисы Instagram и WhatsApp.

Фото: Facebook