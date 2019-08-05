Facebook планирует изменить названия Instagram и WhatsApp

С утра пресса начала активно обсуждать твит блогера Jane Manchun Wong (@wongmjane) о том, что Марк Цукерберг планирует изменить названия популярных мессенджеров, чтобы максимально обозначить их принадлежность бренду Facebook.

По мнению The Verge, возможны следующие варианты:«Instagram от Facebook» и «WhatsApp от Facebook». Почти все пользователи единогласно соглашаются, что такой вариант изменений очень сильно бьет по имиджу соцсетей, которыми преимущественно пользуются представители поколения Z.

Подобный вариант ребрендинга Facebook уже отработал на приложении Workplace App. По данным журналистов из онлайн-медиа The Information, уже три источника подтвердили серьезность намерений Facebook. Кроме того, сотрудники приложений получили официальные уведомления о надвигающихся изменениях, связанных с антимонопольным расследованием, которое в данный момент проводят американские власти против компании Марка Цукерберга. Одна из причин расследования – покупка техгигантом мессенджеров Instagram и WhatsApp.

Как только компания изменит названия приложений и обозначит свою причастность к брендам, маркетинговая стратегия развития продуктов кардинально изменится. До недавнего времени именно дистанцирование Instagram и WhatsApp от скандалов, связанных с передачей конфиденциальных данных пользователей Facebook третьим лицам, помогло им остаться в стороне от негативных последствий.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что Facebook работает над гарнитурой, которая может переносить мысли человека на экран компьютера с помощью искусственного интеллекта.

Фото: Geek Tech Online