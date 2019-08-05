ДиджиталНовости

Facebook планирует изменить названия Instagram и WhatsApp

от Telekritika
От Telekritika 548
Главная Диджитал Facebook планирует изменить названия Instagram и WhatsApp

В компании Марка Цукерберга хотят обозначить принадлежность Facebook сервисов Instagram и WhatsApp.

С утра пресса начала активно обсуждать твит блогера Jane Manchun Wong (@wongmjane) о том, что Марк Цукерберг планирует изменить названия популярных мессенджеров, чтобы максимально обозначить их принадлежность бренду Facebook.

 

твиттер скрин перименование инстаграм

По мнению The Verge, возможны следующие варианты:«Instagram от Facebook» и «WhatsApp от Facebook». Почти все пользователи единогласно соглашаются, что такой вариант изменений очень сильно бьет по имиджу соцсетей, которыми преимущественно пользуются представители поколения Z.

Подобный вариант ребрендинга Facebook уже отработал на приложении Workplace App. По данным журналистов из онлайн-медиа The Information, уже три источника подтвердили серьезность намерений Facebook.  Кроме того, сотрудники приложений получили официальные уведомления о надвигающихся изменениях, связанных с антимонопольным расследованием, которое в данный момент проводят американские власти против компании Марка Цукерберга.  Одна из причин расследования – покупка техгигантом мессенджеров Instagram и WhatsApp.

перименование Facebook kjujnbg

По сообщению источников, так будет выглядеть ребрендинг приложений от Facebook

Как только компания изменит названия приложений и обозначит свою причастность к брендам, маркетинговая стратегия развития продуктов кардинально изменится. До недавнего времени именно дистанцирование Instagram и WhatsApp от скандалов, связанных с передачей конфиденциальных данных пользователей Facebook третьим лицам, помогло им остаться в стороне от негативных последствий.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что Facebook работает над гарнитурой, которая может переносить мысли человека на экран компьютера с помощью искусственного интеллекта.

Фото: Geek Tech Online

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

В США озвучили долю аудитории оригинальных сериалов Netflix

18.12.2018

«Звонарь»: известна дата премьеры сериала

18.02.2019

18 июня стартует кастинг для танцоров на проект...

04.06.2018

Facebook представил новую антифейковую функцию. Пока только в...

04.04.2018

Коллега Кевина Спейси по «Карточному домику» вступилась за...

04.09.2018

? Провайдеры кабельного телевидения продолжают занижать свои абонентские...

20.02.2019

? Аласания, уйдя в отпуск, остался на посту...

07.05.2019

Как издания регулируют поведение журналистов в соцсетях (Дополнено)

13.03.2017

Ради новой роли Киану Ривз отправится в Сибирь

08.06.2018

Журналисты обвиняют Facebook в разжигании ненависти и вражды

15.05.2018