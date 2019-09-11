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Facebook ужесточил борьбу с контентом о суициде

от Telekritika
От Telekritika 511
Главная Диджитал Facebook ужесточил борьбу с контентом о суициде

Компания ввела изменения по регулированию контента, способного спровоцировать у пользователей соцсети суицид.

В новых правилах будет усилен контроль над иллюстрациями, на которых изображено нанесение себе увечий. А в Instagram станет сложнее искать подобный контент, сообщили на официальном сайте Facebook.

Для успешного поддержания новых правил Facebook наймет эксперта, который будет искать новые способы поддержания благоприятной атмосферы в соцсетях.

Также компания предоставит доступ специалистам по предотвращению самоубийств к инструменту СrowdTangle, который поможет отслеживать поведение пользователей. Благодаря этому ученые смогут проанализировать, как распространяемая информация поможет в борьбе с суицидом.

Напомним, недавно Facebook, Google, BBC и Twitter объединились против фейков.

Фото: Unsplash

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