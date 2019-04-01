Facebook ужесточает правила прямой трансляции

Напомним, 15 марта житель Новой Зеландии Брентон Таррант снял на видео, как убивает людей в мечети Аль-Нур и рядом с ней. Системы искусственного интеллекта не смогли автоматически определить содержание трансляции и сразу заблокировать ее, так как им не удалось отличить кадры насилия от трансляции видеоигры.

В субботу, 30 марта, на сайте газеты New Zealand Herald было опубликовано открытое письмо операционного директора компании Facebook Шэрил Сэндберг, которая заявила, что соцсеть будет совершенствовать свои технологии для своевременного выявления опасного и нежелательного контента.

Компания примет более строгие правила использования стриминговой платформы Facebook Live, будет усиленно вести борьбу с ненавистью на платформах соцсети и поддержки новозеландского сообщества. «Мы также инвестируем в исследования, направленные на создание более совершенных технологий для быстрого выявления отредактированных версий насильственных видео и изображений и предотвращения репостов этих версий», – говорится в письме Сэндберг.

Шерил Сэндберг также добавила, что в будущем компания запретит использование функции Facebook Live для пользователей, которые ранее нарушали стандарты сообщества. Facebook также инвестирует в усовершенствование программного обеспечения для быстрой идентификации видео или изображений с насилием, чтобы предотвратить их распространение или повторную публикацию.

Напомним, что соцсеть также будет бороться с проявлениями белого национализма и сепаратизма.

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