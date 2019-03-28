Facebook будет блокировать проявления национализма и сепаратизма
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Facebook будет блокировать проявления национализма и сепаратизма

от Telekritika
От Telekritika 15
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Facebook и Instagram будут удалять публикации, которые пропагандируют или поддерживают белый национализм и сепаратизм.

Компания Facebook заявила, что со следующей недели будет блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма.

В течение трех месяцев Facebook вела переговоры с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами по расовым отношениям.  «Они подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти», – подчеркнули в Facebook.

«Наша политика уже давно запрещает ненавистническое обращение с людьми, основанное на таких признаках, как раса, этническая принадлежность или религия, и это всегда включало превосходство белой расы. Изначально мы не применяли такие ограничения к выражениям белого национализма и белого сепаратизма, потому что мы имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма – например, американская гордость и баскский сепаратизм, которые являются важной частью идентичности людей».

В Facebook также добавили, что будут привлекать организацию Life After Hate, которая была создана бывшими «воинствующими экстремистами» и призвана помогать бороться с ненавистью, к работе с людьми, которые ищут в Facebook публикации, связанные с превосходством белой расы.

О таком решение Facebook объявила через две недели после стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч, где 50 человек погибли, 48 были ранены. Австралиец, житель Новой Зеландии Брентон Таррант снял на видео, как убивает людей в мечети Аль-Нур и рядом с ней. Facebook удалил более 1,5 млн видеозаписей массовой стрельбы.

Фото: Getty Images

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