Facebook усилил борьбу с краденым контентом

Facebook в начале сентября увеличил список пиратских сайтов для блокировки при попытке пользователей разместить ссылки на них. В частности, в него попали такие пиратские ресурсы, как LimeTorrents, YTS.lt, Torrentdownloads.me и Zooqle.com. Об этом сообщает украинская антипиратская инициатива «Чистое небо» со ссылкой на TorrentFreak.

Facebook не приводит в своем сообщении конкретных причин блокировки, но политика социальной сети по стандартах сообщества прямо говорит о запрете пользователям публиковать материалы, нарушающие права интеллектуальной собственности других лиц.

При попытке разместить ссылку на пиратский сайт выдается следующее сообщение:

В случае The Pirate Bay меры были приняты еще в 2009 году. Тогда пиратский сайт разместил на своих страницах функцию «Поделиться в Facebook». Многие пользователи социальной сети отреагировали позитивно и начали делиться с друзьями «наводками» на краденый контент. Вскоре социальная сеть обратилась к сайту с предложением добровольно убрать со своих страниц функцию «поделиться», не дождалась ответа и заблокировала не только данную функцию, но и любые ссылки на сайт, включая главную страницу.

Включенность различных участников экосистемы распространения контента в борьбу с нарушением права интеллектуальной собственности часто дает хорошие результаты. Это и платежные системы, и поисковики, и рекламодатели, и производители тюнеров. Давление на пирата со стороны его В2В «смежников» на сегодня считается более быстрым и эффективным путем защиты контента, чем работа с конечным пользователем.

«В работе с нарушителями прав интеллектуальной собственности нам очень помогает социально ответственный бизнес, — говорит руководитель инициативы «Чистое небо» Катерина Федорова. – Внутренние правила и политики международных компаний априори не желают содействовать воровству. Поэтому главной задачей правообладателя в таких случаях является разоблачение пиратов и уведомление о нарушении своих прав. А как это сделать – поможет инициатива «Чистое небо». На сайте https://legalcontentua.org в открытом доступе есть инструкция “Как защитить свои права”, где подробно описаны необходимые действия правообладателя в каждом конкретном случае».

Напомним, в середине сентября в Европе закрыли пиратский сервис Xtream Codes, вещавший на 50 млн человек.

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