Facebook удалил 2 тысячи аккаунтов, в том числе украинских

Facebook удалил 294 персональных аккаунта и 1509 страниц, зарегистрированных в четырех странах: Украине, России, Таиланде и Гондурасе. В компании объясняют, что это последний шаг против «скоординированного недостоверного поведения», – пишет Reuters.

Представители Facebook отмечают, что удаление связано не с контентом, публикуемым аккаунтами, а именно поведением. Компания преследует подобные учетные записи во всем мире после обвинения в том, что она недостаточно быстро разрабатывает инструменты для борьбы с экстремистским и пропагандистским содержанием.

«В каждом из этих случаев люди, стоящие за этими аккаунтами, координировали свои действия друг с другом и использовали поддельные учетные записи. Мы не хотим, чтобы наши услуги использовались для манипулирования», – заявил в комментарии Reuters Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности.

На днях «Телекритика» писала о том, что приложение Facebook позволяло тысячам детей общаться с незнакомцами.

Фото: The Telegraph