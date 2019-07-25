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Facebook удалил 2 тысячи аккаунтов, в том числе украинских

от Telekritika
От Telekritika 872
Главная Диджитал Facebook удалил 2 тысячи аккаунтов, в том числе украинских

Соцсеть Facebook удалила ряд аккаунтов в Украине, России, Таиланде и Гондурасе.

Facebook удалил 294 персональных аккаунта и 1509 страниц, зарегистрированных в четырех странах: Украине, России, Таиланде и Гондурасе. В компании объясняют, что это последний шаг против «скоординированного недостоверного поведения», – пишет Reuters

Представители Facebook отмечают, что удаление связано не с контентом, публикуемым аккаунтами, а именно поведением. Компания преследует подобные учетные записи во всем мире после обвинения в том, что она недостаточно быстро разрабатывает инструменты для борьбы с экстремистским и пропагандистским содержанием. 

«В каждом из этих случаев люди, стоящие за этими аккаунтами, координировали свои действия друг с другом и использовали поддельные учетные записи. Мы не хотим, чтобы наши услуги использовались для манипулирования», – заявил в комментарии Reuters Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности

На днях  «Телекритика» писала о том, что приложение Facebook позволяло тысячам детей общаться с незнакомцами.

Фото: The Telegraph

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