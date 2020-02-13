Facebook, Amazon и Intel отказались от участия в Mobile World Congress

Facebook, Amazon, Intel и другие крупные технологические компании отказались принимать участие в ежегодной выставке Mobile World Congress (MWC), Барселона (Испания). Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в мире, сообщает bloomberg.com.

Согласно сообщению Reuters, в Испании 4 дня назад был зафксирован второй случай заражения коронавирусом. В связи с этим многие компании заявили об отказе в участии в MWC. В итоге, было принято решение не проводить выставку. Эту информацию официально подтвердил гендиректор компании-организатора GSMA Джон Хоффман, заявив, что «… проведение выставки невозможно из-за обеспокоенности по поводу вспышки коронавируса Covid-2019».

Отметим, что выставка должно была состояться с 24 по 27 февраля 2020 года в Барселоне (Испания) и принять более 100 тыс. гостей из 200 стран. Интересно, что мероприятие отменено впервые за 33 года своего существования.

Как сообщает bloomberg.com, пока неясно, кто понесет бОльшие убытки — компания-организатор GSMA или участники, которые зачастую тратят на выставку огромные бюджеты.

Напомним: ранее стало известно, что Федеральная торговая комиссия США проверит все сделки Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook за последние 10 лет.

Фото: Angel Garcia/Bloomberg

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