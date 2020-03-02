Джека Дорси могут сместить с поста CEO Twitter

Американская инвестиционная компания Elliott Management Corp., которая приобрела акции Twitter на сумму $1 млрд, инициирует изменения в работе соцсети, а также уход с поста генерального директора Джека Дорси, передает vox.com.

Согласно источникам, в Elliott Management Corp. заявляют, что Джек Дорси не должен управлять двумя компаниями одновременно. (Как известно, Джек руководит соцсетью Twitter и платежной системой Square). Уход Джека с поста СЕО аргументируют тем, что такой шаг увеличит стоимость компании. Однако на данный момент акции соцсети растут, так что повода уволить Дорси с должности гендиректора нет. Но не смотря на это, Пол Сингер, основатель Elliot Management, настаивает на включении трех представителей своей компании в совет директоров Twitter.

Интересно, что Elliott Management Corp. уже не в первый раз поступает с руководителями компаний, акции которых приобретает, подобным образом. Напомним, что в 2019 году подал в отставку гендиректор eBay Дэвин Вэниг по требованию Elliot Management.

Пока не известно, кем именно планируют заменить Дорси.

Напомним: ранее стало известно, что Twitter будет маркировать фейковые сообщения.

Фото: unsplash

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