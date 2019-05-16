🎷«Джазовый» победитель коррупционного радиоконкурса Нацсовета запустил вещание в Киеве

15 мая в столице появилась еще одна радиостанция. На волне 104,6 МГц начала вещание радиостанция Jazz FM менеджеров радиохолдинга «ТАВР медиа», который пополам принадлежит Николаю Баграеву и Виктору Пинчуку. О старте радиостанции сообщают пользователи сети.

Радиостанция 4 апреля стала победителем радиоконкурса Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который прошел с признаками коррупции. Ранее на этой частоте вещало «Радио Вести», лицензия которого не была продлена в феврале 2017-го после истечения 7-летнего срока ее действия по причине наличия у радиостанции непогашенных предупреждений и непрозрачной собственности.

Мощность сигнала вещания Jazz FM – 2 кВт. У радиостанции есть также собственный сайт, который заработал спустя неделю после победы на конкурсе. Изначально функционировал сайт jazzfm.ua, теперь ссылка перенаправляет на radiojazz.ua. Сайт работает в тестовом режиме – доступный плеер с эфиром радиостанции и указанием исполнителей песен в плейлисте. Также в сети можно ознакомиться с логотипом радиостанции.

Напомним, 4 апреля на радиоконкурсе Нацсовета лицензию на радиовещание в Киеве сроком на 7 лет с позывным Radio JAZZ получила компания «Ч К». ООО «Ч К» юридически поровну принадлежит генеральному директору радиохолдинга «ТАВР Медиа» Игорю Чернышову и гендиректору «Радио Рокс» Сергею Кузину, директором компании выступает радиоведущая «Радио Рокс» и генпродюсер «Мелодии ФМ» Наталья (Соня) Сотник. Radio Jazz обошло двух конкурентов – Jazz & Blues Алексея Когана и Владимира Каминского, а также «Стильный джаз» холдинга «Вести Украина», который связывают с экс-министром доходов и сборов времен Виктора Януковича Александром Клименко.

Новая радиостанция позиционировалась как отдельный от «ТАВР медиа» проект. Холдинг выступит якобы партнером радиостанции. Торговую марку Radio JAZZ холдинг начал оформлять на свою компанию ООО «Радио холдинг» еще в мае 2017-го. Каким образом у «Радио холдинга» оформлено сотрудничество с компанией «Ч К», не сообщалось. Что примечательно, именно в апреле 2017 года у президентского состава Нацсовета впервые возникла идея запуска конкурса джазовой радиостанции. Во время конкурса 4 апреля представители радиостанции анонсировали ее запуск через месяц, что свидетельствует о том, что в холдинге были уверены в своей победе.

У экс-главы Нацсовета Юрия Артеменко (проводил конкурс 4 апреля) сложились дружеские отношения с совладельцем «ТАВР медиа» Николаем Баграевым еще в начале 2000-х: будучи нардепами, оба состояли в Комитете Верховной рады по вопросам свободы слова. Член Нацсовета Валентин Коваль был назначен в регулятор в 2016-м по креатуре Николая Баграева. До назначения в Нацсовет Валентин Коваль работал гендиректором телеканалов М1 и М2, которыми пополам владеют Николай Баграев и Виктор Пинчук.

Как известно, группа «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука – крупнейший радиохолдинг страны, стабильный лидер радиорейтингов ТNS с долей рынка 30%. Официально в холдинг входят шесть общенациональных радиостанций: «Русское Радио-Украина», «Хіт FM», Kiss FM, Radio ROKS, «Радио Мелодия» и «Радио Relax». Запуск седьмой радиостанции усилит монополию радиохолдинга, а формальное владение компанией менеджерами холдинга позволит избежать запросов от Антимонопольного комитета.

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