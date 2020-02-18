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Допремьерные показы ленты «Черкассы» стартуют с 21 февраля

от Telekritika
От Telekritika 968
Главная Кино Допремьерные показы ленты «Черкассы» стартуют с 21 февраля

На каждом показе будут присутствовать участники творческой команды.

Накануне выхода военной экшен-драмы «Черкассы» в кинотеатрах состоятся допремьерные показы фильма в разных городах Украины. На каждом показе будут присутствовать участники творческой команды. Об этом пишет Госкино.

Лента «Черкассы», созданная при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, выходит на широкие экраны уже 27 февраля, но жители и гости шести областных центров страны смогут увидеть эту историю раньше. В каждом городе фильм представят участники творческого процесса. Еще шесть специальных показов запланированы во время первых дней проката. На всех двенадцати мероприятиях творческая команда фильма расскажет о его создании и пообщается со зрителями и представителями СМИ.

В отдельных городах тура к презентации картины присоединится командир «Черкасс» Юрий Федаш, который лично руководил тральщиком во время аннексии Крыма 2014 года.

Премьерный тур начинается 21 февраля во Львове. Всеукраинская премьера военной экшен-драмы состоится в кинотеатре «Кінопалац» (ул. Театральная, 22).

Вторым городом допремьерных показов станет Луцк. Здесь 22 февраля в кинотеатре Premier City будет проходить презентация ленты.

После столицы Волыни команда экшен-драмы «Черкассы» отправится в Ивано-Франковск, где 23 февраля в кинотеатре «Космос» состоится третий допремьерный показ.

В Одессе, одном из городов базирования Военно-морских сил Украины, 24 февраля будет днем ​​премьеры первого художественного фильма о военно-морских силах. Киноплощадкой премьерных мероприятий станет Multiplex (Gagarin Plaza), а перед тем команда фильма встретится с моряками ВМС ВС Украины.

25 февраля дойдет очередь до столицы. Киевская гала-премьера состоится в кинотеатре «Киевская Русь». Гостей торжественного мероприятия ждут сюрпризы, а творческая команда фильма будет присутствовать в широком составе.

После Киева «Черкассы» смогут увидеть жители и гости Полтавы. Единственный допремьерный показ в этом городе 26 февраля проведет кинотеатр Wizoria Колос.

27 февраля лента будет представлена ​​в двух городах — Черкассах и Шостке. Именно в честь Черкасс был назван минный тральщик, история которого легла в основу ленты. И именно в Черкассах при поддержке Черкасского городского совета и Черкасской облгосадминистрации состоится встреча моряков, проходивших службу на МТЩ «Черкассы» во время событий, описанных в фильме. Мероприятие и показ состоятся в кинотеатре «Украина».

В Шостке специальный показ с презентацией от творческой группы будет проведен в кинотеатре «Мир 3D». На премьеру приедут актеры и часть творческой группы фильма.

28 февраля создатели ленты вернутся в Киев и представят ее в кинотеатре «Баттерфляй Космополит», 29 февраля — в кинотеатре «Октябрь», а 1 марта — в кинотеатре Wizoria (ТРЦ New Way).

Закончится премьерный промотур фильма в Мариуполе, где базируется буксир «Корец» — корабль, на котором снимали события фильма «Черкассы». Показ состоится 3 марта в кинотеатре Multiplex ПортCity.

«Черкассы» — это художественный полнометражный фильм об одноименном морском тральщике, который был заблокирован российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма, три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Фильм основан на реальных событиях в Крыму весной 2014 года.

Напомним, что всеукраинский кинотеатральный прокат начнется 27 февраля 2020, в 6-ю годовщину аннексии Крыма.

Фото: Госкино

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