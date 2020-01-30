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Вышел трейлер украинской военной драмы «Черкассы»

от Telekritika
От Telekritika 1001
Главная Кино Вышел трейлер украинской военной драмы «Черкассы»

В прокат лента выходит 27 февраля.

Госкино представило официальный трейлер военной экшн-драмы «Черкассы», которая выходит в широкий кинотеатральный прокат уже 27 февраля. 

«Черкассы» – украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко, основанный на реальных событиях весны 2014 года. Одноименный минный тральщик, заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма, три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Командир тральщика «Черкассы» Юрий Федаш консультировал съемочную команду во время работы над фильмом. В актерский состав вошли моряки, которые под руководством Федаша держали оборону на корабле в 2014 году.

Съемки длились 39 дней и проходили на побережье Черного моря: в Одессе, на Кинбурнской косе, а также в районе Очаковского порта. Кроме того, одна из локаций располагалась в селе Черниговской области. События на морском тральщике «Черкассы» были отсняты на нескольких кораблях.

«Черкассы» –  это первый полнометражный фильм об украинских Военно-морских силах в истории современного национального кинематографа. Силовыми ведомствами были предоставлены настоящие корабли флота и специальное военное оборудование, а для съемки экшн-сцен привлекалась боевая армейская авиация, около сотни военнослужащих, в том числе спецназовцы («морские котики»). Некоторые сцены снимались во время учений ВМС Украины.

Фильм производства MKK Film service (Украина) и Inter Media (Польша) создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ВМС ВС Украины и других.

Напомним, с 30 января в прокат вышел украинский фильм «Наши котики».

Фото: кадр из фильма «Черкассы»

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