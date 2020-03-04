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Дополнительные функции Hangouts Meet от Google на время станут бесплатными

от Telekritika
От Telekritika 263
Главная Диджитал Дополнительные функции Hangouts Meet от Google на время станут бесплатными

Компания ввела новые правила из-за коронавируса Covid-2019.

Сервис видеоконференций Google Hangouts Meet на некоторое время сделал бесплатным доступ к дополнительным функциям. Таким образом компания хочет помочь бизнесам оставаться на связи, пока в мире не прекратится эпидемия коронавируса Covid-2019, сообщается в официальном блоге компании.

Google сделает бесплатным доступ для пользователей G Suite и G Suite for Education с 1 марта до 1 июля 2020 года. Это позволит юзерам со всего мира легко организовать видеозвонки на 250 участников, прямые трансляции с аудиторией до 100 тыс. зрителей, а также записывать звонки и сохранять их в Google Drive.

Напомним также, что в феврале сервис видеоконференций Zoom отменил 40-минутный лимит для групповых звонков в бесплатной версии. Данное решение было принято для поддержки коммуникации китайских пользователей на фоне вспышки коронавируса.

Microsoft тоже сделала бесплатной пробную премиум-версию корпоративного мессенджера Teams для жителей всех стран мира. Пробная версия будет работать в течение 6 месяцев.

Напомним также: ранее стало известно, что Google объявил о закрытии проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру.

Фото: pixabay

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