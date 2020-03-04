Дополнительные функции Hangouts Meet от Google на время станут бесплатными

Сервис видеоконференций Google Hangouts Meet на некоторое время сделал бесплатным доступ к дополнительным функциям. Таким образом компания хочет помочь бизнесам оставаться на связи, пока в мире не прекратится эпидемия коронавируса Covid-2019, сообщается в официальном блоге компании.

Google сделает бесплатным доступ для пользователей G Suite и G Suite for Education с 1 марта до 1 июля 2020 года. Это позволит юзерам со всего мира легко организовать видеозвонки на 250 участников, прямые трансляции с аудиторией до 100 тыс. зрителей, а также записывать звонки и сохранять их в Google Drive.

Напомним также, что в феврале сервис видеоконференций Zoom отменил 40-минутный лимит для групповых звонков в бесплатной версии. Данное решение было принято для поддержки коммуникации китайских пользователей на фоне вспышки коронавируса.

Microsoft тоже сделала бесплатной пробную премиум-версию корпоративного мессенджера Teams для жителей всех стран мира. Пробная версия будет работать в течение 6 месяцев.

Напомним также: ранее стало известно, что Google объявил о закрытии проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру.

Фото: pixabay

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