Должности генпродюсеров телеканалов «2+2» и ТЕТ вакантны

Телегруппа 1+1 media ищет менеджеров на должности генеральных продюсеров телеканалов «2+2» и ТЕТ в связи с тем, что Максим Кривицкий и Виктория Левченко стали руководителями новых бизнес-единиц холдинга. Данную информацию «Телекритике» сообщили в пресс-службе группы, отвечая на запрос.

Согласно новой структуры, генпродюсеры телеканалов холдинга будут подчиняться Максиму Кривицкому: «В связи с тем, что Максим Кривицкий и Виктория Левченко стали руководителями бизнес-единиц, занимаемые ими ранее должности стали вакантными. Максим будет решать этот вопрос после вступления в должность – то есть начиная с сегодняшнего дня», – ответили в пресс-службе «1+1 медиа».

В холдинге также уточнили, что Максим Кривицкий по факту будет генеральным продюсером телеканала «1+1». Иванна Найда остается генеральным продюсером нишевых телеканалов группы. Как сообщалось, в апреле 2018 года группа 1+1 media заявила об объединении в единую структуру четырех нишевых телеканалов – «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТВ» и 1+1 International. Генпродюсером телеканала Paramount Comedy остается Оксана Петришин.

Напомним, сегодня стало известно, что 1+1 media меняет структуру управления холдинга в связи с уходом генерального директора группы Александра Ткаченко в политику. Группа взяла курс на «децентрализацию», в холдинге появилось правление из шести человек, вводится новое лицо – почетный президент, которым стал Александр Ткаченко. Отдельно были представлены руководители бизнес-единиц: Максим Кривицкий (руководитель телевизионного бизнеса группы), Виктория Левченко («1+1 Продакшн»), Ярослав Пахольчук (Pay TV) и Анна Ткаченко (Digital). Новым генеральным директором юридического лица телеканала «1+1» – ООО «ТРК “Студия 1+1”» назначен Вячеслав Миенко, директор по GR. Новая структура вступила в силу 19 августа. Виктория Левченко возглавит «1+1 Продакшн» 16 сентября.

Фото: Александра Йорк