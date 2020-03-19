Divan.TV запускает акционные пакеты с фильмами

В связи с объявлением карантина по всей территории Украины медиасервис Divan.TV запускает акционное предложение, сообщается в пресс-релизе компании.

До 1 апреля новые абоненты могут получить бесплатный доступ к пакету «Фильмовый» на 30 дней по промокоду q1q1. В пакет входят 16 каналов с новинками мирового кино и классическими лентами.

Также в подписке открывается доступ к онлайн-кинотеатру. В списке фильмов можно найти такие зарубежные картины, как «Петля времени», «Монстры на каникулах», «Обливион» и многие другие.

Кроме того, новые пользователи Divan.TV могут подключить пакет «Фильмы и премиум-сериалы» со скидкой в 30%. В этом пакете, помимо премиальных фильмовых телеканалов, абонент получает доступ к библиотеке американских и европейских сериалов без доплат.

Напомним, ранее о расширении библиотеки сообщал Megogo.

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