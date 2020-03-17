MEGOGO увеличил библиотеку бесплатных фильмов

В связи с карантином медиасервис MEGOGO пополнил библиотеку бесплатного контента, добавив еще около 100 фильмов. Всего на MEGOGO больше 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов, сообщает пресс-служба компании.

Среди 100 новых бесплатных фильмов такие кинопродукты: драма «Охотник с Уолл-стрит», боевик «Затерянный город Z», фантастика «Облачный атлас», мюзикл «Хоть раз в жизни» и многие другие американские и европейские ленты.

Большинство контента имеет сурдоперевод для возможности просмотра пользователями с нарушениями слуха, а также – тифлокомментарии для людей с нарушениями зрения.

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