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Disney+ станет доступным в 7 странах Европы 24 марта

от Telekritika
От Telekritika 375
Главная Диджитал Disney+ станет доступным в 7 странах Европы 24 марта

Сервис перенес старт в Европе на неделю раньше обещанного, а также назвал стоимость подписки.

Стриминговый сервис Disney+ объявил дату выхода на европейском рынке. Зрители из Великобритании получат возможность смотреть контент Disney+ уже 24 марта, а не 31, как объявлялось ранее, сообщает Variety.

Вместе с британцами скачать официальное приложение смогут жители Испании, Италии, Германии, Ирландии, Австрии и Швейцарии. Стоимость подписки составит $8 (£5,99/€6,99) в месяц или $78 (£59,99/€69,99) в год.

В другие страны Западной Европы, включая Бельгию, Скандинавские страны и Португалию, сервис зайдет летом 2020 года.

К концу 2024 года Disney+ планирует иметь от 60 до 90 млн платных подписчиков во всем мире. Тогда как у Netflix сейчас их почти 158 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix потерял 1 млн подписчиков в США из-за старта Disney+. Стриминговый сервис от Disney запустился 12 ноября в трех странах.

Фото: pixabay

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