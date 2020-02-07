Директором «Радио Пятницы» стал экс-руководитель вертолетной площадки Януковича

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 6 февраля согласовал смену директора и местонахождения «Радио Пятница» (ДП «Новий обрій»), которая входила в «Радиогруппу УМХ» беглого Сергея Курченко. Вместо Максима Варламова директором стал Антон Озадовский. Изменения произошли 15 января.

Новый директор радиостанции, по данным открытых источников, был директором (ушел с должности 3 апреля 2018-го) компании «Амадеус Ко», которой принадлежит здание бизнес-центра «Парковый», более известного как вертолетная площадка Януковича. Летом 2017-го Апелляционный суд Киева запретил «Амадеус Ко» отчуждать, пользоваться и распоряжаться имуществом комплекса. Однако компания, по данным «Радио Свобода», продолжала собирать деньги с арендаторов и платить охранникам и уборщикам.

Издание maincream в своей публикации называет Антона Озадовского «одним из ключевых персонажей, принимающих непосредственное участие в тусовочной жизни города». Он сообщает, что в КВЦ «Парковый» он «попал случайно, когда только переехал в Киев» из Донецка, где, в частности, играл в КВН.

Антон Озадовский. Фото: jetsetter и vogue

Официальный собственник радиостанции не изменился – вещатель принадлежит юристу Максиму Варламову. Ранее радиостанция находилась в помещении УМХ вместе с другими радиостанциями холдинга на Куреневке в Киеве. Теперь радиостанция указала новый адрес – ул. Богдана Хмельницкого, 42/42.

Отметим, что «Радио Пятница» по-прежнему значится как актив УМХ на сайте холдинга.

30 октября 2019-го Нацсовет продлил на 7 лет вещательную лицензию «Радио Пятница» на 55 частот в FM-диапазоне. Фактически продление было проведено задним числом — срок действия лицензии истек 15 июня 2018 года, регулятор около полтора года не смог принять решение (просроченная лицензия на это время оставалась действительной).

Напомним, «Радио Пятница» начало вещание в феврале 2015-го на частотах Super Radio, которое получило 55 частот на радиоконкурсе Нацсовета в 2011-м году. Конкурс имел признаки коррупции – он был проведен под одну радиостанцию. Созданное под конкурс Super Radio тогда получило все 55 частот. Часть частот досталась радиостанций после аннулирования лицензий «Радио Мелодия», которое на то время принадлежало радиоменеджеру Андрею Карпию. Изначально Super Radio связывали с Сергеем Арбузовым, Валерием Хорошковским, с конца 2013-го радиостанция официально перешла в собственность УМХ.

Фото: pixabay

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