⚡🔥 Директор по ТВ-измерению Nielsen покинул свою должность

Директор по ТВ-измерению украинского подразделение Nielsen Софоклес Маркидес уходит из компании. Соответствующую информацию обнародовала сотрудница пресс-службы компании Ольга Настоящая в своем Facebook. Данную информацию также подтверждают источники «Телекритики» на рынке.

На Facebook-странице сотрудницы пиар-отдела размещено прощальное видео, в котором, в частности, техники компании, отвечающие за установление пиплметров, благодарят менеджера за работу с ним.

Софоклес Маркидес возглавлял украинское ТВ-подразделение Nielsen последние 6 лет – с момента запуска телеизмерения в Украине в 2013-м. По информации «Телекритики», неофициальной причиной ухода Софоклеса с должность стало состояние здоровья. Менеджер возвращается на Кипр, откуда он родом.

Украинское ТВ-подразделение компании вместо Софоклеса Маркидеса возглавит менеджер из одного из балканских офисов компании: кандидатура уже согласована с «Индустриальным телевизионным комитетом». Новый глава ТВ-подразделения будет официально представлен в середине сентября на одной из отраслевых телевизионных конференций.

«Телекритика» обратилась за официальным комментарием к компании Nielsen и «Индустриальному телевизионному комитету».

Напомним, на основе телерейтингов от компании Nielsen продается реклама на телевидении. Данные компании выступают так называемой «валютой рынка». Согласно данным Всеукраинской рекламной коалиции, рынок телерекламы в 2018-м вырос на 26% – с 7,329 млрд гривен (в 2017) до 9,269 млрд гривен. В 2019-м, по прогнозам ВРК, увеличится еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен, из которых прямая реклама составит 10,089 млрд гривен (остальное – спонсорство).

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