«Квартал 95» назвал дату премьеры детектива «Мышеловка для кота»

Премьера 12-серийного фильма «Мышеловка для кота» от студии «Квартал 95» пройдет на канале «1+1» 2 марта, сообщает пресс-служба студии.

В центре сюжета сериала – игра, в которую оказываются втянутыми одновременно обычный студент, спившийся журналист и скромная учительница. Все они внезапно в один прекрасный день получают по миллиону долларов. Уже придя в себя от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону которой еще три миллиона долларов и их жизни.

Главные роли в проекте исполняют: Дмитрий Суржиков (журналист), Татьяна Коновалова (учительница) и Константин Темляк (студент). Тройку азартных олигархов, которые задумывают игру с человеческими судьбами, воплощают на экране Сергей Сипливый, Андрей Романий и Евгений Ковырзанов.

«Идею этого проекта нам предложили наши друзья из компании Drive Production, с которыми мы уже давно сотрудничаем, – рассказывает режиссер Михаил Савин («Депутатики», «Игры приколов»). – Несмотря на то, что в основном они, как и наша студия, специализируются на комедийных форматах, эта серьезная драматическая история нас сразу зацепила. От такой синергии авторского цеха Drive Production и студии «Квартал 95», мне кажется, история получилась еще более насыщенной, но это уже будет решать зритель».

Напомним, 15 декабря на телеканале «Украина» состоялась премьера четырехсерийной комедийной мелодрамы «Семья на год» производства студии «Квартал 95».

Фото: «Квартал 95»

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