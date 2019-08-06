Денисов и Щербачев – о скандале с «единым» футбольным телепулом

Александр Денисов – директор телеканалов «Футбол 1-2», которым Украинская премьер-лига передала права на телетрансляцию матчей 12 ведущих клубов на три телесезона, сообщает об «отсутствии конфликта» с группой 1+1 media в связи с переходом к ней пяти клубов лиги. Претензии к 1+1 media в понимании Александра Денисова могут возникнуть только у УПЛ, к которой перешли от клубов телеправа на матчи, начиная с этого сезона. Соответствующее сообщение появилось 5 августа на сайте вещателя. В ответ группа 1+1 media распространила видение ситуации вокруг провала единого футбольного телепула руководителя управления спортивных проектов 1+1 media Cтепана Щербачева.

В сообщении телеканалов «Футбол 1/2» Александр Денисов комментирует якобы обмен видеоматериалами с телеканалом «2+2».

«Мы не обмениваемся видеофрагментами матчей с нашими коллегами из «2+2». Никакого конфликта между нами нет, все просто. На следующие три сезона телеканалы «Футбол» приобрели права на показ матчей у Премьер-лиги, за это проголосовало большинство клубов УПЛ. Ситуация у наших коллег другая: они приобрели права в обход тендера, напрямую у части клубов. Согласно регламентным нормам Премьер-лиги, показ матчей на каналах наших коллег осуществляется незаконно. Соответственно, мы не можем осуществлять обмен нашего лицензионного видео на нелицензионное. Поэтому, повторюсь: никакого конфликта у нас с «2+2» нет. Это, скорее, может быть конфликт между «2+2» и Премьер-лигой или Премьер-лигой и другими клубами из-за несанкционированного показа. А мы с коллегами по-прежнему можем обмениваться всем, чем угодно. Например, футболками после товарищеских матчей, но не контентом чемпионата Украины».

Cтепан Щербачев в ответ на заявления Александра Денисова сообщил, что решение о едином телепуле принималось клубами-участниками УПЛ не единолично. «Телекритика» предлагает ознакомиться с полным текстом заявления:

«Ознакомившись с комментариями Александра Денисова, единственное, с чем согласна группа 1+1 media, ‒ это с тем, что у нас нет никакого конфликта с телеканалами «Футбол 1» и «Футбол 2». Да, мы с легкостью обменяемся с ними футболками, но есть ключевое расхождение: Александр ссылается на то, что каналы «Футбол 1/2» выиграли тендер на три сезона у Украинской премьер-лиги (УПЛ) и являются официальными трансляторами, но, по нашему мнению, на самом деле Премьер-лига нарушила все собственные обещания, передав права через условный «тендер».

Сегодня ситуация сложилась следующая: то, что было обещано президентом УПЛ Томасом Гриммом накануне своего избрания и во время первых шагов на посту, полностью расходится с тем, что мы наблюдаем. Тендер, который проводился и был упомянут Александром, абсолютно неприемлем для нашей и других телекомпаний, которые могли бы быть заинтересованы в приобретении подобного плана прав. То, что ни одна из них, кроме каналов «Футбол 1/2», вообще не проявила никаких активностей, только подтверждает тот факт, что тендерные условия были специфическими и не отражали ни рыночной ситуации, ни, тем более, настроений футбольного сообщества.

Недавние заявления Александра Денисова – это необходимая формальность, но никак не реальность. Реальность совершенно другая: УПЛ опять пытается силовым способом передать все права в руки одного транслятора. Многие клубы не согласны ни с этим решением, ни с политикой, которую сейчас проводит Премьер-лига. И то, что на сегодняшний день пять клубов уже работают с нами, ‒ подтверждает наше мнение. К тому же, сейчас мы просто не упоминаем те клубы, которые хотели подписать контракты с нами, но из понимания, что сегодня они работают с каналами «Футбол 1/2» – получили от нас отказ. А так клубов могло быть больше.

Поэтому в ответ на слова Александра Денисова могу ответить следующее: повторю – мы с удовольствием обменяемся футболками, если будет возможность, но не будем меняться никакими фрагментами. Мы не принимаем всерьез заявления о каких-то неправомерных действиях. Подобные высказывания звучат просто смешно. Ведь согласно установленным правилам, решения принимаются 2/3 голосов участников. То есть, если участников меньше восьми, то фактически подобные решения нелегитимны. Сегодня в пуле каналов «Футбол 1/2» семь команд, у 1+1 media – пять. Несмотря на процедурные ограничения и моменты, связанные с тем, как эти решения принимались в УПЛ, сегодня, де-факто, нет 2/3 голосов за единый пул, поэтому решение было однозначно принято непрозрачным способом. И если уж мы говорим о неправомерности, то неправомерным мы считаем саму попытку Премьер-лиги без тендера и прозрачных условий передать все права на Чемпионат в одни руки. Особенно учитывая тот факт, что ряд клубов, в том числе ФК «Карпаты», официально попросили УПЛ передать им права на год для того, чтобы за это время цивилизованным путем тендера, переговоров и компромисса решить данную проблему и уже в следующем году найти ту форму, которая устроит всех участников процесса: все футбольные клубы, а не только какую-то их часть, которая считает себя лучше, чем другие.

С нашей точки зрения, должна быть изменена концепция и в Чемпионате нужно искать консенсус. Только таким образом можно установить прозрачные и понятные правила игры, ведь конфликты не идут на пользу украинскому футболу, который сейчас и без того находится в кризисе. То, что происходит сейчас, это шаг назад и определенно не на пользу украинскому футболу.

Сегодня нужно работать с болельщиками, телевизионными трансляторами и людьми, любящими футбол. Только так возможно изменить реалии проведения Чемпионата в лучшую сторону, сделав его проведение отрытым и прозрачным, что поднимет его на более высокий уровень и отразится на футбольной культуре у нас в стране в целом».

Напомним, футбольный клуб «Карпаты» стал пятым клубом, который вышел из телепула телеканалов «Футбол 1/2» и подписал контракт с телеканалами группы 1+1 media. Группа 1+1 media предложила львовскому клубу сумму вдвое больше, чем «Футбол 1/2». По словам менеджмента клуба, после того как четыре клуба («Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Десна») не вступили в пул, «Футбол 1-2» уменьшил свое предложение на 50%.

Как сообщалось ранее, 12 июня УПЛ уведомила клубы, что 11 июня получила предложение по единому телепулу от телеканалов «Футбол 1/2» в размере 450 млн гривен (5 млн евро за сезон) за три следующих сезона. Данное предложение поддержали лишь 7 клубов УПЛ. Пятеро были против. Позднее свой голос в поддержку единого ТВ-пула отозвала «Десна». 18 июля четыре из двенадцати клубов УПЛ проголосовали против создания единого телепула, после чего в УПЛ отмечали, что рассмотрят возможность судиться с клубами-отказниками («Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Десна»), поскольку права на распространение матчей УПЛ с этого сезона перешли от клубов к самой организации. После отказа от телепула пятого клуба у лиги нет кворума по принятию решений, что может заблокировать подачу судебных исков. Ранее спортивные СМИ сообщали о возможном уходе с поста президента УПЛ Томаса Гримма по причине несостоявшегося единого телепула.

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