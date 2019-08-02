1+1 media предложила «Карпатам» сумму вдвое больше, чем «Футбол 1/2»

Группа 1+1 media предложила львовскому клубу суму вдвое больше, чем «Футбол 1/2». Об этом сообщил исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин, комментируя решение клуба подписать контракты с каналами группы «1+1».

«Наш клуб неоднократно выражал позицию по единому телевизионному пулу и по коммерческому предложению от каналов-трансляторов. Мы все же выступали за единство, поэтому на собрании лиги отдали свой голос за создание телепула, однако на выходе получили сумму вдвое меньшую, чем было озвучено ранее. Причина очень проста – четыре клуба не вступили в пул, и канал-транслятор уменьшил свое предложение на 50%. Соответственно, те клубы, которые остались в пуле, вместо возможности пополнить свой бюджет, получили объедки. Поскольку финансовой выгоды от контракта с УПЛ не наблюдалось, наш клуб был вынужден принять альтернативное предложение, при том интересное с коммерческой точки зрения. Мы увидели, что руководство «2+2» максимально заинтересовано в сотрудничестве с «Карпатами», готово к диалогу и компромиссу», – рассказал Ростислав Ящишин.

Исполнительный директор ФК «Карпаты» предлагает УПЛ оставить телевизионные права клубам еще на один сезон: «В то же время, мы обратились к УПЛ с письмом, где не только объяснили свою позицию, но и предложили выход из неудобного положения. В частности, мы предложили господину Гримму (президент УПЛ. – Ред.) оставить телевизионные права клубам еще на один сезон, а этот год потратить на максимально глубокое погружение в нюансы украинского футбола и более конструктивное общение с клубами, что позволит выкристаллизовать такое предложение по телепулу, которое устроило бы все стороны, то есть все клубы. Мы считаем, что другой путь непременно ухудшит и без того шаткую ситуацию в нашем футболе, где, кроме раздоров и взаимных обвинений, к сожалению, находится очень мало места для конструктивного общения и взаимопонимания. Надеюсь, что господин Гримм воспользуется этим советом и сможет сделать то, для чего он, собственно, и приглашен – помочь клубам зарабатывать деньги», – добавил Ростислав Ящишин.

Напомним, ранее в УПЛ отмечали, что будут судиться с четырьмя клубами-отказниками («Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Десна») от единого телепула. Но с отказом пятого клуба у лиги не будет кворума по вопросу телепула, а потому иски могут не состоятся. Журналист Кирилл Крыжановский в своем Telegram сообщил о возможном уходе с поста президента УПЛ Томаса Гримма. На его решение повлияла ситуация с «единым пулом» – сначала 4, а теперь уже 5 клубов отказались подчиниться УПЛ и заключить контракты с каналами «Футбол 1/2».

Фото: ФК «Карпаты»