De Correspondent – медиалидер по сбору средств в интернете

«Телекритика» разобрала по косточкам проект в декабрьском материале, понимая, что подобные издания вполне могут стать передовыми в мире медиа.

Главная суть проекта – отказ от экстренных новостей и от рекламы. Лозунг издания – unbreaking the news, что переводится как «взламывая новости».

Краудфандинг и модель подписки ставят в центр читателя, а не маркетинговые показатели эффективности, например, трафик. Изданию важно, чтобы читатели не просто потребляли информацию, но и сами становились героями материалов и экспертами. The Correspondent существует только за счет средств за подписку.

«Когда мы пишем на тему, в которой вы хорошо разбираетесь, мы предлагаем вам поделиться своими знаниями или опытом», — комментируют Correspondent. Они считают, что такая стратегия должна повысить доверие к медиа. Около 40% рабочего времени журналисты уделяют общению с подписчиками.

«…вы не просто даете нам свои деньги – хотя деньги необходимы, но вы делитесь своими знаниями и распространяете статьи», — говорит основатель и СЕО голландского онлайн-проекта Эрнст Пфаут.

Сотрудники The Correspondent отказались от объективной подачи материалов. Факты – прежде всего, но они должны подаваться под личным, субъективным «соусом» журналиста, иначе теряется суть.

Чтобы весной запустить англоязычный сайт в США, основатели издания решили сперва проверить спрос на краудфандинге и собрать $2,5 млн за месяц. Сумма взноса составила от $1 до $1500. Во время краудфандинговой компании сооснователь проекта написал на стене нью-йоркского офиса имена более 3000 подписчиков, среди которых было имя Стива Возняка.

Желаемую сумму в $2,5 млн проект заработал за 34 часа до «часа Х», ровно за месяц он собрал $2,6 млн и 45 888 подписчиков. Сегодня краудфандинг открыт и любой желающий может присоединится, и внести взнос. Напомним, что Correspondent бьет собственный рекорд 2013 года – $1,7 млн.

Медиааналитик Кен Доктор считает, что The Correspondent может «потеряться» среди конкурентов, но то, что издание самобытное и идет своим путем, заслуживает внимания. «Важно не то, что делают Correspondent, а то, что они делают иначе. И что бы не говорили,это сильно повлияет на следующее поколение новаторов в медиа-сфере», – говорит аналитик.

В любом случае, сегодня есть спрос на материалы голландского издания. А это значит, что у проекта есть все шансы «не затеряться», а наоборот, двигать вперед медиаиндустрию, не зашоренную и открытую к диалогу с читателем.

Фото: nbcnews.com