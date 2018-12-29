Кейс De Correspondent: как краудфандинговое медиа собралось угождать читателю

Основатель и СЕО голланского онлайн-проекта De Correspondent Эрнст Пфаут в декабре сумел повторить громкий успех на американском рынке. 14 декабря Эрнст поблагодарил 45 888 участников из 130 стран за поддержку и возможность за месяц собрать $2,6 миллиона. Эта сумма позволит запустить англоязычную версию платформы The Correspondent в США, которая станет доступной для всех остальных стран.

В издании нет никакой рекламы. Минимальный ежегодный платеж составляет $50. В месяц редакция обещает делать 30 материалов – по одной истории каждый день. Подписчики проекта смогут не только читать материалы, но и общаться с авторами, участвовать в написании статей. Учредители обещают, что никакой рекламы в проекте не будет. Лозунг издания – unbreaking the news, что переводится как «взламывая новости».

De Correspondent стал «противоядием» от большей части того, что составляет современную новостную экономику, отказываясь в частности от рекламы и экстренных новостей. Компания надеется «взламывать» новости – цель, которая указывает как на ее неприятие рекламы, так и на редакционный отказ от провокационных заголовков. Задача платформы информировать читателей о самых важных событиях, формирующих наш мир.

Хоть у The Correspondent и платный доступ, но любой участник может обойти его и продвигать истории, которые он считает важными, путем обмена отдельными линками. Читатель – ключевой источник историй. По мнению Эрнста, зарегистрировавшись в качестве «участника-основателя», вы не просто платите за подписку, но и присоединяетесь к делу. В интервью Techcrunch Пауфт обьясняет: «…вы не просто даете нам свои деньги – хотя деньги необходимы, но вы делитесь своими знаниями и распространяете статьи».

Большой успех новостной платформе принесла история с Shell. The Correspondent обнародовал новость о том, что видеозапись и связанные с ней документы показали, что компания Shell обладала подробной информацией об угрозах изменения климата еще в 1991 году. Что характерно, решающий материал для публикации по этому вопросу был получен от читателя.

Пфаут рассказал, что в большинстве случаев журналисты The Correspondent делятся своими идеями о сюжете с участниками, как только начинают работать над ним, что позволяет читателям поделиться своими взглядами по мере развития сюжета.

Это может означать беседу с врачами о больничной бюрократии или интервью с беженцами о том, что они пережили. Это также означает, что The Correspondent призывает своих журналистов тратить от 30 до 50 процентов своего времени на просмотр раздела комментариев (который он называет разделом «сотрудничества»), где только участники могут постить свои сообщения.

Пфаут утверждает, что все это имеет решающее значение для того, чтобы вырваться из ограниченной перспективы огромного количества новостей, когда журналисты «общаются только с людьми, которым платят, чтобы общаться с прессой».

Итак, как вы заставляете людей делиться своей точкой зрения менее заинтересованным (или, в случае комментариев, менее напыщенным) способом? Пфаут указал на такую тактику, как проверка подлинности источников и постановка «действительно конкретных вопросов». Но он также сказал: «Большинство людей являются идеалистами в отношении того, что для них действительно важно. Они хотят, чтобы информация была хорошей».

«Вы найдете примеры других газет, которые делали подобные вещи, но это всегда случайно, это не рутина», – добавил он. «В нашей организации такой систематический подход к каждой истории, которую мы освещаем».

Эта стратегия затрудняет быстрое освещение последних новостей, но на самом деле это делается намеренно.

«Мы говорим нашим корреспондентам, пожалуйста, игнорируйте новости об инцидентах, сфокусируйтесь на важных темах, которые действительно меняют наше общество».

Учитывая, что на сбор средств для проекта ушел всего месяц, кажется, такая модель нравится читателям нового поколения, по крайней мере на это недвусмысленно указывают цифры.

«Телекритика» в 2019-м будет наблюдать за стартом проекта в США.

Фото: Facebook