Данные Бардаша разместили на «Миротворце»

Украинский сайт «Миротворец» разместил данные украинского продюсера Юрия Бардаша за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией».

Причиной добавления Бардаша на ресурс стали его высказывания в программе российского журналиста Юрия Дудя. Согласно информации сайта «Миротворец», в ходе разговора «Юрий Бардаш заявил, что в Украине происходит героизация нацистских пособников, ущемление прав русскоязычных и унижение жителей Донбасса».

Речь идет о фразе Бардаша: «Сейчас запретили русские школы. А в Украине много русскоговорящих, которые впитали русский язык. Украина для них – родная страна, но язык – русский. Чувствуется давление на таких людей. Травля. У меня дед воевал, возил крупнокалиберные снаряды, и я рос со знанием, что мой народ – победитель. А сейчас тут памятники сносят, улицы называют фамилиями людей, которые помогали немцам, когда они сюда пришли».

Также приводятся примеры и других высказываний продюсера.

Напомним, 4 декабря на сайте «Миротворец» разместили данные бывшего заместителя журнала Cosmopolitan Ukraine Евгении Плихиной в рубрике «Чистилище» за «глумление над памятью воинов, погибших при выполнении боевого задания по защите Украины от российского агрессора».

Фото: cкриншот YouTube

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