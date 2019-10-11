«Cуспільне радіо» получило от Нацсовета 87 новых FM-частот

По результатам конкурса Нацсовета, «Суспільне радіо» набрало рекордное количество FM-частот за последние годы – 87. Теперь «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» будут вещать еще на 87 FM-частотах. Об этом сообщается на официальном сайте «Суспільного».

«На сегодня мы построили самую мощную радиосеть в Украине – информационную и общественную», – заявил Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, «UA: Радіо Промінь» будет вещать на FM-частотах в 38 городах в 22 областях страны. Послушать его можно в Виннице, Днепре, Мариуполе, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Николаеве, Полтаве и других городах.

У «UA: Радіо Культура» сеть поменьше: 15 городов в 13 областях Украины. Третий канал «Суспільного радіо» можно будет послушать на следующих FM-частотам: в Виннице – 100,9 FM; в Ковеле – 88,1 FM; в Днепре – 88,1 FM; в Житомире – 90,6 FM; в Бердянске – 90,1 FM; в Запорожье – 87,8 FM; в Кропивницком – 91,8 FM; во Львове – 103,9 FM; в Николаеве – 100,1 FM; в Кременчуге – 99,6 FM; в Полтаве – 89,5 FM; в Херсоне – 105,6 FM, а также в городах: Змиев (103,3 FM); Смела (90,3 FM) и Нежин (90,9 FM).

В свою очередь, глава правления «UA: Суспільне мовлення» Зураб Аласания отметил, что развитие мощной FM-сети – один из ключевых пунктов стратегии вещателя по распространению контента.

Напомним, недавно Нацсовет предложил поучаствовать двум программам в конкурсе вещания в стандарте DVB–T2. Принять участие сможет одна программа в Запорожье и одна в Харькове.

Фото: Unsplash

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