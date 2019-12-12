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Coastal Creative опубликовала 8 тенденций в графическом и цифровом дизайне

от Telekritika
От Telekritika 767
Главная Диджитал Coastal Creative опубликовала 8 тенденций в графическом и цифровом дизайне

Рекомендации компании на 2020 год.

Компания Coastal Creative визуализировала тренды графического и цифрового дизайна на будущий год. Данная инфографика будет полезна digital-маркетологам при разработке стратегий на 2020-й.

Нижеприведенная инфографика содержит обзор некоторых ключевых тенденций в дизайне, которые проявились в течение 2019 года и, как ожидается, станут еще более популярными в 2020 году.

Coastal Creative опубликовала 8 тенденций в графическом и цифровом дизайне

Напомним, что Twitter заявил о планах относительно создания открытого децентрализованного стандарта для соцсетей.

Инфографика: Coastal Creative

Фото: pexels

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