Coastal Creative опубликовала 8 тенденций в графическом и цифровом дизайне

Компания Coastal Creative визуализировала тренды графического и цифрового дизайна на будущий год. Данная инфографика будет полезна digital-маркетологам при разработке стратегий на 2020-й.

Нижеприведенная инфографика содержит обзор некоторых ключевых тенденций в дизайне, которые проявились в течение 2019 года и, как ожидается, станут еще более популярными в 2020 году.

Напомним, что Twitter заявил о планах относительно создания открытого децентрализованного стандарта для соцсетей.

Инфографика: Coastal Creative

Фото: pexels

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