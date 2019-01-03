CNN держит нейтралитет: крымский Симферополь
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CNN держит нейтралитет: крымский Симферополь

от Telekritika
От Telekritika 35
Главная Новости CNN держит нейтралитет: крымский Симферополь

CNN отредактировал новогодний фоторепортаж, убрав упоминание Симферополя как российского города.

Вчера «Телекритика» писала, что в своем новогоднем материале о том, как празднуют Новый год в разных странах мира, телеканал CNN назвал Симферополь российским городом.

CNN держит нейтралитет: крымский Симферополь

Как сообщает «Гордон», вчера же CNN внесли правки в фоторепортаж, сделанный 31 декабря, и теперь вместо Simferopol, Russia стоит Simferopol, Crimea.

Напомним, что изначально на ошибку обратило внимание посольство Украины в США, которое призвало телерадиокомпанию «не следовать российскому сценарию». В посольстве также подчеркнули, что фото было сделано фотографом российского информационного агентства ТАСС.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года по итогам «референдума», результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира.

Фото: CNN

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