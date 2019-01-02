Крым – это Россия по версии CNN

Новый год – время выпусков на новогоднюю тематику. Американский телеканал CNN в материале о том, как в разных странах мира празднуют Новый год подписал Симферополь российским городом.

В украинском посольстве в США посоветовали CNN тщательней проверять факты.

«Мы надеемся, что наши друзья из CNN лучше будут проверять факты и выбирать контент. Симферополь – это украинский город на Крымском полуострове, который оккупирован Россией. Не следуйте российскому сценарию», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее «Телекритика» писала, что Российская федеральная служба безопасности на 10 лет запретила въезд в аннексированный Крым украинской журналистке Алене Савчук.

Фото: Getty