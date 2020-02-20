Cloudflare начал показывать «ошибку 451» для страниц с нелегальным контентом

Американский сервис Cloudflare, который обеспечивает работу более 6 млн сайтов, начал показывать крайне редкую ошибку Error 451.

Данную ошибку видят немецкие пользователи, пытающиеся зайти на сайт с краденой музыкой. Ошибка 451 означает «Сайт недоступен по юридическим причинам». Она появилась в 2016 году и была впервые применена Cloudflare при попытке захода на пиратский ресурс.

Код ошибки отсылает к названию антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», где описывается будущее, в котором сжигаются книги (бумага горит при температуре 451°F).

CDN и другими сервисами Cloudflare часто пользуются сайты, размещающие в сети нелегальный контент или занимающиеся другой незаконной деятельностью, включая мошенничество и отмывание денег.

Компания пока не дала комментариев по поводу отображения новой ошибки. По мнению TorrentFreak, этот случай означает, что все больше игроков экосистемы пиратства присоединяется к борьбе с нелегальным использованием контента и помогают правообладателям защищать свою интеллектуальную собственность.

«Для правообладателей и для нас, борцов с пиратством, очень важна поддержка всех причастных к деятельности воров контента: хостинг-провайдеров, доменных регистраторов, банков и платежных систем, рекламодателей, поисковиков и социальных сетей, и даже Интернет-провайдеров — всех, чьими услугами пользуются пираты или пользователи нелегального контента. В случае с зарубежными игроками, на которых нет возможности воздействовать по причине юрисдикции другой страны, такие кейсы показательны — очень радует, когда бизнес проявляет сознательный подход» — комментирует Катерина Федорова, директор Общественного союза «Инициатива Чистое небо».

Напомним, ранее Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) стал участником Общественного союза «Инициатива Чистое небо».

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