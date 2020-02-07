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ИТК присоединился к инициативе «Чистое небо»

от Telekritika
От Telekritika 503
Главная Новости ИТК присоединился к инициативе «Чистое небо»

В ИТК представлены четыре основные медиагруппы, 5 канал, Publicis Groupe, Omnicom Media Group и razom communications.

6 февраля Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) стал участником Общественного союза «Инициатива Чистое небо». Об этом сообщает пресс-служба Чистого неба.

Сообщается, что участие ИТК в деятельности антипиратской организации «Чистое Небо» усилит экспертизу этого сообщества специалистов в сфере развития легального просмотра и борьбы с кражами контента.

«Есть искреннее убеждение, что сотрудничество позволит нам выработать общие механизмы для реализации защиты прав интеллектуальной собственности на телевизионном и рекламном рынках, чьи интересы мы представляем», – прокомментировал председатель ИТК Игорь Коваль.

«Для нашего индустриального проекта очень важна отраслевая поддержка, особенно такой значимой ассоциации с огромным опытом и авторитетом. Хотя наша деятельность направлена ​​на довольно узкий вопрос, он влияет на развитие рынка в целом. И преодолеть общего врага можно только сообща», – сообщила директор ОС «Инициатива Чистое небо» Екатерина Федорова.

Игорь Коваль также подчеркнул значение объединения в таком деле как защита прав интеллектуальной собственности: «Сейчас нарушители имеют широкий спектр возможностей, что требует комплексных решений и организованных действий. Поэтому немалое значение приобретает консолидация совместных усилий медиарынка в сфере борьбы с пиратством».

Представитель ИТК сообщает, что важно акцентировать внимание на сознательном потреблении легального контента и его получении с правомерных источников: «Остро стоят вопросы идентификации пиратов, закрепление санкций на должном законодательном уровне и возможность их применения в реальных условиях функционирования рынка, а также минимизация повторных нарушений».

Напомним, в ИТК представлены: четыер основные телевизионные группы – Inter Media Group, Медиа Группа Украина, 1+1 медиа, StarLightMedia, 5 канал и основные медийные группы – Publicis Groupe, Omnicom Media Group, razom communications.

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