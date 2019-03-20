«Чистое небо» добилось первых результатов в борьбе с размещением пиратских фото

В марте 2019 года пять украинских сайтов, которые нелегально размещали у себя защищенный авторским правом контент, готовы пересмотреть эту практику. Это произошло после отказа работать с ними по причине пиратства рекламного агентства Amplifi Ukraine, входящего в группу Dentsu Aegis Network Ukraine. Об этом сообщает «Чистое небо».

Планируя рекламные кампании, Amplifi Ukraine сверило медиаплан со списком сайтов, размещенных на blacklists.org.ua. Увидев там площадки znaj.ua, today.ua, politeka.net, clutch.ua и hyser.com.ua, он сделал запросы им, а также в «Чистое небо», составляющее этот список, и в Getty Images Ukraine, как правообладателю, выдвинувшему претензию.

В Getty Images Ukraine рекламодателю подтвердили, что это не ошибка. «Данные ресурсы с середины 2018 года системно нелегально используют контент, принадлежащий правообладателю Getty Images, – сообщила Оксана Антонова, директор Getty Images Ukraine. – На протяжении почти года все наши попытки решить вопрос контрафактного использования контента не дали никаких результатов, сайты не реагировали на претензии. Их включение в blacklists.org.ua и запрос оказались самым эффективным инструментом воздействия на нарушителя».

Через день после запроса агентства на связь с Getty Images Ukraine вышел коммерческий директор, отвечающий за продажи рекламы на znaj.ua, politeka.net, clutch.ua и hyser.com.ua. Были проведены переговоры, правообладатель рассчитывает на положительный исход. Сайт today.ua на связь не выходил.

Катерина Федорова, директор Общественного союза «Инициатива Чистое небо», отмечает, что именно рекламисты и рекламодатели, которые приносят сайтам доход, имеют самое большое влияние на их политику после правоохранительных органов. «Мы с сожалением наблюдаем рекламу некоторых брендов на нелегальных ресурсах, задаем им вопрос, почему так, и тоже часто не получаем ответ. И когда рекламодатель демонстрирует свою идейную позицию такими простыми вещами, как запрос на легальность и отказ работать, если нарушается закон, это Re-inventing. И, как видим, это работает!» Катерина призвала других рекламодателей делать подобные запросы площадкам.

Getty Images – мировой лидер на рынке визуальных коммуникаций. Является крупнейшим поставщиком премиального и стокового контента, архивных и редакционных фотографий, видео и музыки для креаторов, печатных и онлайн медиа, корпоративных бизнесов с общим объемом контента, насчитывающим более 300 миллионов, из которых 200 миллионов – диджитализировано. Сегодня, согласно blacklists.org.ua, у фотосервиса остались претензии к еще двум сайтам – menslife.com и lifestyle.com.ua.

Напомним, официальными членами антипиратской инициативы «Чистое небо» являются: исследовательская компания Gemius, фотосервис Getty Images, Smartsolutions Law Group, «1+1 Интернет», спутниковая платформа Viasat и компания по производству ТВ-тюнеров «Инфомир».

Как недавно сообщалось, в 2018 году «Чистое небо» ввело «партнерский принцип»: если у одного из членов ОС есть претензии к определенному сайту или провайдеру платного телевидения, другие участники Инициативы разрывают с ним отношения.

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