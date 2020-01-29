Business Insider и Vox Media зарабатывают на отключении рекламы

Business Insider, Vox Media, BuzzFeed, Kotaku, Gizmodo и еще 300 компаний заключили партнерское соглашение с новым сервисом Scroll, предлагающим пользователям оключение рекламы за $5 в месяц, а партнерам — часть денег за каждого подписавшегося пользователя, передает The Verge.

Работает сервис следующим образом: пользователи оформляют ежемесячную подписку $5 в месяц (первые полгода — $2,5 в месяц) и получают возможность пользоваться любимыми сайтами без назойливой рекламы. Пользователям доступны десктопная и мобильная версии Scroll, при чем установка специального приложения не требуется. Сервис самостоятельно размещает в браузере специальный cookie-файл, который определяется только сайтами-партнерами.

Из $5, полученных от каждого подписчика, сервис забирает себе $1,5, а оставшиеся $3,5 распределяет между партнерами пропорционально тому времени, которое пользователь провел на сайте каждого из них. То есть, если подписчик в течение месяца посетил только BuzzFeed, данное медиа получит все $3,5. Основатель Scroll Тони Хейл уверен, что издатели-партнеры могут заработать с конкретного пользователя больше, чем при демонстрации ему рекламы.

Сервис также располагает инструментами расчета потенциального дохода, воспользовавшись которыми издатели смогут понять, теряют ли они деньги или зарабатывают благодаря Scroll. По словам Хейла ставки выплат весьма высоки: за одного пользователя дается около $0,016 вместо $0,011 при показе ему рекламы.

Напомним: ранее стало известно, что Google создала приложение Envelope для уменьшения зависимости от смартфона.

Фото: Scroll, Unsplash

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