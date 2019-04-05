🕸 Будущее стабильного интернета за Amazon

Amazon подала заявку в Международный союз электросвязи на размещение группировки спутников для раздачи интернета дочерней компанией Systems LLC. Project Kuiper включает в себя три группы спутников на трех разных высотах: 784 поднимутся на 590 км над Землей, 1296 – на 610 км и еще 1156 – на 630 км. Их зона покрытия будет простираться от 56 градуса северной широты (проходящего через Шотландию) до 56 градуса южной широты (чуть ниже мыса Горн в Южной Америке). Теоретически на этой территории проживает более 95% населения планеты.

Система позволит предоставить доступ в интернет десяткам миллионов пользователей, живущим в районах с недостаточно развитой сетевой инфраструктурой, добавили в компании. CNBC отмечает, что создание, запуск и эксплуатация спутников может потребовать миллиарды долларов.

Как именно спутники будут выводиться на орбиту, и будет ли Amazon строить их сама или найдет субподрядчика, пока неизвестно. Для коммуникации между спутниками понадобится также целая сеть наземных станций. Проект Amazon Project Kuiper назван в честь выдающегося голландского и американского астронома Джерарда Койпера. Имя ученого также носит пояс космических объектов в Солнечной системе, включающий астероиды и карликовые планеты.

Напомним, что развертыванием спутниковых систем раздачи интернета уже занимаются компании OneWeb, Facebook, SpaceX и другие. Все системы состоят из группировки спутников, которые находятся на низкой орбите, и наземных распределительных станций, которые позволят связать сигнал со спутников с устройствами пользователей.

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