👌 Блестящий развод: Маккензи Безос получила 25% доли Amazon
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👌 Блестящий развод: Маккензи Безос получила 25% доли Amazon

от Telekritika
От Telekritika 124
Главная Медиатусовка 👌 Блестящий развод: Маккензи Безос получила 25% доли Amazon

Бывшая жена самого богатого человека в мире может ввойти в топ-3 богатейших женщин мира.

Писательница Маккензи Безос разделила с Джеффом Безосом нажитое имущество и отхватила 25% доли Amazon. Об этом она сообщила в своем Twitter 4 апреля 2019 года.

👌 Блестящий развод: Маккензи Безос получила 25% доли Amazon

Маккензи отметила, что право голоса по ее акциям будет у бывшего мужа. По условиям соглашения, Безос, помимо большей части своей доли в Amazon, также сохранит контроль над принадлежащей ему аэрокосмической компанией Blue Origin и газетой The Washington Post.

Соглашение бывших супругов должно быть утверждено в течение 90 дней, как сообщается в документе, направленном Amazon в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Так как Джеффу Безосу принадлежит 16% Amazon, его бывшая жена получит 4% компании. По состоянию на 4 апреля капитализация Amazon составляла $890,55 млрд. Следовательно, стоимость доли Маккензи Безос можно оценить в $35,6 млрд.

Таким образом, Маккензи Безос попадает в тройку богатейших женщин планеты, и занимает третье место. Первое место принадлежит наследнице L'Oreal Франсуазе Беттанкур-Майер (состояние по версии Forbes – $49,3 млрд), а второе –  одной из наследниц бизнеса Wal-Mart Элис Уолтон ($44,4 млрд).

Напомним, что Джефф Безос был женат на Маккензи с 1993 года, и эта супружеская пара считалась самой богатой парой в мире. Маккензи была именно тем человеком, которому Безос рассказал о своей бизнес-идее.

«Телекритика» ранее писала о том, кто и почему шантажирует Джеффа Безоса, и за какие деньги был куплен компромат на основателя Amazon.

Фото: Getty Images

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