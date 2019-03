Американский таблоид купил компромат на Безоса за $200 тыс.

«Телекритика» писала о том, что Джефф Безос обвиняет National Enquirer в шантаже и вымогательстве.

The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, написал, что переписка и интимные фото основателя Amazon Джеффа Безоса и его любовницы, телеведущей Лорен Санчес, оказались у таблоида National Enquirer не просто так, а за $200 тысяч.

Компрометирующую информацию изданию передал брат Лорен Майкл Санчес, который начал сотрудничать с National Enquirer осенью прошлого года. Сам Майкл Санчес отказался комментировать свою причастность к публикации переписки миллиардера с сестрой.

Майкл Санчес также подозревался The Daily Best, а в интервью The Washington Post , который принадлежит Безосу, мужчина предположил, что к сливу переписки могут быть причастны иностранные правительства, конкурирующие компании или Белый дом.

В феврале 2019 года Джефф Безос обвинил National Enquirer в шантаже – ему угрожали публикацией его обнаженных фотографий с кольцом на пальце, если он не прекратит расследование против National Enquirer. Основатель Amazon ранее нанял специалистов, которые пытаются выяснить, нет ли в материалах National Enquirer политической подоплеки. В январе стало известно, что Безос разводится с женой Маккензи, с которой прожил в браке 25 лет.

Фото: thedailybeast.com