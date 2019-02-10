🕵️‍♂️ Основатель Amazon Джефф Безос обвиняет желтую прессу в шантаже

В посте Безоса на блог-платформе Medium был обнародован полный текст электронных писем, которые его представители получали от руководителей AMI, издателя National Enquirer.

Безос, миллиардер, основатель и генеральный директор Amazon (по совместительству крупнейший акционер Amazon, с 16% акций компании) утверждает, что AMI угрожает опубликовать компрометирующие его фотографии. Его пост включал электронные письма от AMI, детализирующие то, что он обозначил как «вымогательство и шантаж» – рассказывает CNN Business.

Вместо того, чтобы капитулировать перед вымогательством и шантажом, я решил опубликовать именно то, что мне прислали

«Что-то необычное случилось со мной вчера. На самом деле, для меня это было не просто необычно – это было впервые. Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Или, по крайней мере, так думали лучшие люди из National Enquirer».

«Я рад, что они так думали, потому что это подтолкнуло их к тому, чтобы все это изложить в письменном виде, – написал Безос. – Вместо того, чтобы капитулировать перед вымогательством и шантажом, я решил опубликовать именно то, что мне прислали, несмотря на личные расходы и угрозу огласки».

Безос назвал свой пост «Нет, спасибо, мистер Пекер», имея в виду председателя и главного исполнительного директора AMI Дэвида Пекера. В тексте он поделился тем, что, по его словам, было изложено в электронном письме от главного сотрудника AMI по вопросам контента Дилана Ховарда, в котором Ховард пригрозил выпустить интимные и личные фотографии и текстовые сообщения Безоса и женщины, с которой, по словам National Enquirer, у него был роман.

Некоторые из текстовых сообщений Безоса были обнародованы в прошлом месяце. Безос и его жена Маккензи Безос разводятся после 25 лет совместной жизни.

Говард и заместитель генерального советника AMI Джон Файн не сразу ответили на запросы CNN Business о комментариях. Не сделал это и пресс-секретарь «Вашингтон пост». Также отказался от комментариев пресс-секретарь Amazon, но подтвердил тот факт, что Безос написал пост.

Исследования, проведенные конкурентами

После того, как Безос обнародовал свои планы развода, National Enquirer заявил, что занимался расследованием дел Безоса в течение четырех месяцев, утверждая, что у него есть доказательства того, что Безос «развлекает свою любовницу в экзотических местах на своем частном самолете за 65 миллионов долларов». Enquirer и другие агентства опознали его женщину как Лорен Санчес, бывшую ведущую сотрудницу местной телекомпании Fox в Лос-Анджелесе.

Гэвин де Беккер, которого «Вашингтон пост» назвал «давним частным консультантом Безоса по вопросам безопасности», проводит расследование, чтобы определить источник утечек информации для «Enquirer».

Ранее на этой неделе де Беккер сообщил «the Post», что, по его мнению, репортаж «the Enquirer’s» о Безосе был вызван «политически мотивированной» утечкой, и сообщил «the Post» и «Daily Beast», что его расследование касалось Майкла Санчеса, брата Лорен Санчес, который связан с рядом соратников президента Дональда Трампа.

Безос и его жена Маккензи Безос разводятся после 25 лет совместной жизни.

По сообщению the Post, Санчес «решительно отрицает какую-либо роль в обнародовании дела его сестры». Майкл Санчес не сразу ответил на запрос о комментариях от CNN Business.

В своем посте в блоге Безос сказал, что «лидер AMI сообщил нам, что Пеккер «апоплексичен» в отношении расследования де Беккера.

AMI угрожает Безосу

Безос включил также электронное письмо от Говарда адвокату де Беккера. В электронном письме Говард написал, что у него есть доказательства – 10 фотографий Безоса и Лорен Санчес, включая обнаженные селфи. Во введении к описанию фотографий Говард, похоже, ссылался на предстоящую статью «Post», в которой цитировался де Беккер.

«The Washington Post готовится опубликовать необоснованные слухи о первоначальной статье The National Enquirer. Я хотел бы описать вам фотографии, полученные во время нашего сбора информации». Затем в электронном письме адвокату де Беккера заместитель генерального юрисконсульта AMI Джон Файн сослался на расследования о Безосе и репортаж the Post’s.

«Насколько мы понимаем, представители вашего клиента, включая «Вашингтон пост», продолжают преследовать и распространять эти ложные и поддельные обвинения таким образом, чтобы нанести ущерб американским СМИ и их руководителям», – сказал Файн в электронном письме. «Соответственно, мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили такое клеветническое поведение. Любое дальнейшее распространение этих ложных, порочных, спекулятивных и необоснованных заявлений рисковано вашего клиента».

Безос назвал обмен сообщениями «вымогательским предложением».

Имя Пекера стало публичным из-за его связи с президентом Дональдом Трампом. Пекер получил иммунитет при федеральном расследовании в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. В обмен Пеккер согласился предоставить федеральной прокуратуре информацию о сделках с выплатами для замалчивания.

Коэн признал, что он платил AMI, которая, в свою очередь, платила женщинам, которые утверждают, что имели отношения с Трампом. AMI приобрела права на женские истории, но никогда не публиковала их – техника, известная как «догони и убей».