Британский HuffPost закрывает раздел с блогами

С самого начала существования HuffPost именно блоговый раздел определял ресурс. Но выяснилось, что блоги «отвлекают» читателя от журналистских материалов. Информация появилась на сайте издания.

Вместо блогов на HuffPost обещают два новых раздела, где оплачиваемые авторы смогут высказывать свое мнение, тем самым провоцирую диалоги на важнейшие темы.

«Мы считаем, что сегодня есть масса других способов для читателей быть опубликованным. А мы стали узнаваемым и серьезным изданием, в котором тысячи блогов просто отвлекают читателя от нашей журналистики. Когда мы запускались 14 лет назад, не было Medium, Twitter и Facebook, поэтому мы дали читателям возможность публиковать свои мысли», – заявил главный редактор HuffPost UK Джими Лич.

Американская версия HuffPost закрыла блоги еще в 2018 году.

Напомним, ранее сообщалось, что BBC выполнит требование Ирана не публиковать на своем иранском сайте материалы, собранные журналистами корпорации внутри страны.

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