BBC капитулирует перед властью Ирана

BBC согласилась с условиями правительства Ирана не распространять материалы, которые ее журналисты получают на территории страны, на BBC Persian. Соглашение представляет собой капитуляцию перед правительством, которое враждебно относится к свободе прессы, пишет HuffPost.

Соглашение не давать репортажи из Ирана на Persian BBC вызвало недовольство сотрудников, они считают это содействием преступному режиму. Правительство Ирана регулярно закрывает СМИ, критикующие режим, сажает в тюрьму, подвергает пыткам и расстреливает журналистов.

На этот компромисс с иранским правительством в BBC пошли в обмен на то, что Иран пустил в страну их корреспондента. Причем вещатель не впервые соглашается на подобные сделки. В электронном письме, разосланном всем сотрудникам BBC Persian, сообщается, что иностранный корреспондент BBC Мартин Пейшенс и его команда находятся в Иране «и должны уехать в воскресенье». Далее сообщается: «Абсолютно необходимо, чтобы ни один из их материалов не транслировался на BBC Persian TV, радио или сайте ни сейчас, ни в будущем. Это включает любую официальную ретрансляцию в социальных сетях на Persian BBC или переадресацию сообщения. Пожалуйста, не используйте материалы, созданные в Иране, ни на одной платформе в любом формате».

В заявлении, направленном HuffPost, представитель BBC признал, что он согласился с требованиями, выдвинутыми правительством Ирана. «Все международные СМИ подчиняются ограничениям на вещание в Иране. Мы приняли некоторые ограничения в этом случае, чтобы предоставить нашей аудитории эксклюзивную информацию изнутри страны. Как всегда, BBC сохраняет полный редакционный контроль над тем, что мы транслируем. Эти репортажи – наши первые из Ирана за последние 5 лет – не изменяют нашей непоколебимой приверженности сотрудникам BBC Persian и их семьям, которые с 2009 года подвергались неприемлемым преследованиям со стороны иранских властей».

В статье с репортажем из Ирана, опубликованной в понедельник BBC, есть заявление об отказе от ответственности – «во время пребывания в стране доступ к записи контролировался, как и во всех иностранных средствах массовой информации, команду всегда сопровождал представитель правительства» – но не указано, что вещатель согласился ограничить распространение своих репортажей.

В прошлом иностранные вещатели, чтобы попасть в Иран, соглашались на сопровождение правительственным надзирателем и были ограничены в своих передвижениях, а также выборе людей для общения. Но условие не распространять свои репортажи на персидском языке, с которым согласилась BBC – вещательная служба, которая делится своими новостями с более чем 100 миллионами говорящих на персидском языке людей во всем мире – необычное. Это то же самое, как если бы New York Times согласилась с требованием правительства Китая не публиковать свои материалы на китайском языке.

BBC Persian – телевизионная, радио и цифровая служба. Правительство Ирана считает ее опасной, ведь это новостная организация, вещающая на персидском языке, но на нее не распространяются такие же ограничения на контент, как на контролируемые правительством иранские службы.

Фото: BBC.com