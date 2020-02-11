Бородянский не видит рисков для информбезопасности из-за спутникового кодирования

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит рисков для страны в связи с кодировкой крупнейшими медиагруппами спутникового сигнала своих телеканалов. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 11 февраля, передает «Интерфакс-Украина«.

«В целом у нас есть 4 млн домохозяйств, которые принимали и принимают сигнал со спутника, это значит, что 4 млн домохозяйств имеют возможность смотреть, в том числе и незакодированные на спутнике российские телеканалы. У нас есть прогноз, что кодирование каналов изменит количество пользователей, которые останутся на спутнике, так как часть людей перейдет на цифровой прием», — сказал Владимир Бородянский.

Кроме того, министр отметил, что на данный момент более 20 украинских телеканалов доступны на спутниковом телевидении. «Поэтому, мы не видим в этом каких-то дополнительных рисков в сравнении с той ситуацией, которая есть сейчас. Мы даже видим в этом плюс для Украины», — добавил Бородянский.

Как сообщалось, 29 января украинские телегруппы 1+1 media, StarLightMedia, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал 22 развлекательных телеканалов. В открытом доступе на спутнике осталось 72 украинских телеканала – государственные общественные вещатели, информационные и региональные телеканалы, а также ряд других каналов, которые не входят в медиагруппы.

Фото: Александра Йорк

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