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Боб Айгер ушел из Walt Disney Company. Келли Кэмпбэлл возглавила Disney+

от Telekritika
От Telekritika 335
Главная Диджитал Боб Айгер ушел из Walt Disney Company. Келли Кэмпбэлл возглавила Disney+

Кадровые перемены.

25 февраля 2020 года CEO Walt Disney Company Боб Айгер подал в отставку. На этом посту его заменит Боб Чапек, сообщает theguardian.com. Однако Айгер будет исполнять свои обязанности пока не истечет срок его контракта — до 31 декабря 2021 года.

О причинах ухода Айгера с поста CEO ничего не известно. Что касается его приемника, то Боб Чапек проработал в Walt Disney Company 27 лет. В последнее время он возглавлял подразделение парков и отвечал за продукты Disney.

Эксперты рынка говорят, что с уходом Айгера закончится эра расцвета Disney, ведь именно благодаря ему появился популярный стриминговый сервис Disney+, а также состоялись успешные сделки по приобретению таких компаний, как Lucasfilm, Marvel, Pixar, Fox.

Также Боб Айгер был вторым самым высокооплачиваемым генеральным директором по итогам 2018 года. Он сумел заработать $65,6 млн. А возглавлял список Дэвид Заслав из Discovery ($129,5 млн).

Также 25 февраля стало известно, что новым главой стриминга Disney+ назначена Келли Кэмпбэлл. Об этом сообщает businessinsider.com. Ранее Келли занимала должность директора по маркетингу в Hulu (принадлежит Disney).

Напомним: ранее стало известно, что в США появится конкурент Disney и Nickelodeon.

Фото: Walt Disney Company

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