Блогеры, актеры, телеведущие: на конкурс спикера Зеленского подано уже свыше 3000 заявок
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Блогеры, актеры, телеведущие: на конкурс спикера Зеленского подано уже свыше 3000 заявок

от Telekritika
От Telekritika 85
Главная Новости Блогеры, актеры, телеведущие: на конкурс спикера Зеленского подано уже свыше 3000 заявок

Среди потенциальных кандидатов – блогеры, журналисты, пиарщики, телеведущие, актеры, студенты и даже «обычные люди» с коммуникационными способностями.

После того, как новоизбранный президент Владимир Зеленский объявил открытый конкурс на должность спикера президента, на указанный электронный адрес поступило свыше 3000 резюме. Об этом говорится в ответе пресс-службы Зеленского на запрос «Українських новин».

Резюме пришли как «от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях», так и профессиональных журналистов, пиар-менеджеров, телеведущих, блогеров, студентов профильных факультетов и актеров. Среди претендентов широко известные в украинском обществе личности, которых у Зеленского не называют.

Конкурс на эту должность будет проходить в несколько этапов. Топ-100 кандидатов получат несколько творческих заданий – например, написать доклад или записать видео на определенную тему. Оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского. После этого, по результатам творческого этапа, будет сформирован топ-10 лучших из лучших, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский. Все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.

При этом организаторы конкурса не ответили на вопрос, какая заработная плата будет у спикера президента.

Напомним, спикер президента, по данным пресс-службы, должен владеть как минимум тремя языками (украинским, русским и английским), иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно. Кроме того, спикер должен иметь коммуникационные способности, обладать быстрой реакцией, быть адаптированным к динамичной работе, креативным, а также иметь чувство юмора.

Фото: скриншот YouTube

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