Блогеры, актеры, телеведущие: на конкурс спикера Зеленского подано уже свыше 3000 заявок

После того, как новоизбранный президент Владимир Зеленский объявил открытый конкурс на должность спикера президента, на указанный электронный адрес поступило свыше 3000 резюме. Об этом говорится в ответе пресс-службы Зеленского на запрос «Українських новин».

Резюме пришли как «от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях», так и профессиональных журналистов, пиар-менеджеров, телеведущих, блогеров, студентов профильных факультетов и актеров. Среди претендентов широко известные в украинском обществе личности, которых у Зеленского не называют.

Конкурс на эту должность будет проходить в несколько этапов. Топ-100 кандидатов получат несколько творческих заданий – например, написать доклад или записать видео на определенную тему. Оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского. После этого, по результатам творческого этапа, будет сформирован топ-10 лучших из лучших, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский. Все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.

При этом организаторы конкурса не ответили на вопрос, какая заработная плата будет у спикера президента.

Напомним, спикер президента, по данным пресс-службы, должен владеть как минимум тремя языками (украинским, русским и английским), иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно. Кроме того, спикер должен иметь коммуникационные способности, обладать быстрой реакцией, быть адаптированным к динамичной работе, креативным, а также иметь чувство юмора.

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