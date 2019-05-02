💡Открыта вакансия спикера президента Украины: журналисты в приоритете
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💡Открыта вакансия спикера президента Украины: журналисты в приоритете

от Telekritika
От Telekritika 306
Главная Новости 💡Открыта вакансия спикера президента Украины: журналисты в приоритете

Во вторник, 30 апреля, ЦИК официально огласила победителя на выборах президента Украины, подсчитав 100% бюллетеней. Согласно результатам, кандидата Зеленского поддержали 13 541 528 украинцев – 73,22% избирателей. Спустя пару часов после объявления результатов в сети появился новый ролик от экс-шоумена.

Знание трех языков (английский и украинский – в первую очередь), опыт работы в журналистике или в публичной отрасли и возможность работы 24/7 – по сути, это основные требования, которые выставил будущий президент Украины к спикеру в очередном видеообращении. Также в условия конкурса входит видеоролик, который претендент должен отправить на почту команды Зеленского (hr@ze2019.com).

Что за ролик? В качестве примера Владимир в начале обращения сделал отсылку к некой символике, связанной с 30 апреля. По его словам, именно в этот день 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

«Я не сравню себя с этим великим политическим деятелем – пока еще рано, но если вы не против, я его процитирую: “Трудись, чтобы в твоей душе не погасли эти крошечные искры огня, что зовутся совестью”», – заявил Владимир Зеленский, добавив, что именно этого он нам, украинцам, и желает. Взамен же будущий президент пообещал также трудиться и не подвести.

В конце ролика Зеленский подчеркнул, что кандидат на должность спикера президента должен записать подобную визитку (а может и лучше) и отправить ее на вышеуказанную почту.

Пока в социальных сетях никто из публичных лиц, имевших опыт работы спикерами, не заявил о своем желании присоединиться к команде «Зе!». В свою очередь, подписчики уже посоветовали Владимиру взять на эту должность скандального журналиста Анатолия Шария, редактора программы «Гроші» Александра Дубинского, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, политического консультанта Зеленского Дмитрия Разумкова. Конечно же, не обошлось без шуток а-ля дайте работу Петру Порошенко и возьмите его спикером. Пока не один из кандидатов, предложенных народом, также не заявил о своем желании работать на будущего президента.

Заглавное фото: УНИАН

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