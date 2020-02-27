Благодаря спутниковому кодированию доступ к российским телеканалам уменьшится — Бородянский

В ходе неформального общения на форуме Age of Crimea министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что кодирование спутникового сигнала повлияло на изменение конъюнктуры телесмотрения, передает «Обозреватель».

«В Украине почти 4,4 млн домохозяйств смотрят телевидение через спутник. То есть сегодня 4,4 млн наших граждан имеют доступ к российским телеканалам. Благодаря исследованиям, которые были проведены накануне, было установлено, что количество домохозяйств, которые будут смотреть телевидение через спутник, сократится до 1,2 млн. То есть доступ к российским телеканалам уменьшится», — прокомментировал Бородянский.

По словам министра, самая свежая статистика свидетельствует о том, что численность лиц, которые смотрели российские каналы до кодирования 30 минут и более, после кодирования возросла на 2,3%. Эти показатели, по его словам, находятся в пределах погрешности.

«Прогнозируется, что количество граждан, которые будут потреблять российский контент, будет уменьшаться. Действительно, кодирование сигнала выявило проблему, что в Украине нет Т2 эфирного бесплатного покрытия. И ее сейчас решают… Задача на сегодня — сделать так, чтобы дать украинцам возможность получать эфирный сигнал», — подытожил Бородянский.

Напомним: ранее стало известно, что телегруппы закодировали спутниковый сигнал своих телеканалов.

Фото: Александра Йорк

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