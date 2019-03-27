Австрийский журналист подал в суд на СБУ

Кристиан Вершютц (Christian Wehrschűtz), шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF, обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решение СБУ о запрете его въезда на территорию Украины. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Как обозначил журналист, решение СБУ связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами. СБУ запрещает журналисту посещение оккупированных территорий, несмотря на наличие у него прямых разрешений СБУ о работе на неподконтрольных Украине территориях. На судебном процессе команда Кристиана Вершютца намерена доказать, что он не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью.

В заявлении журналиста также указывается, что он и юристы открыты к решению этого вопроса на дипломатическом уровне и в случае положительного результата иск будет отозван. Интересы Кристиана Вершютца защищает команда экс-заместителя главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрея Портнова.

Фото: Facebook