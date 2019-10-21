Австралийские газеты выступили против ограничения свободы слова

21 октября главные газеты Австралии вышли с одинаковыми первыми полосамив знак протеста против ограничения свободы слова в стране. Об этом сообщает DW.

В акции приняли участие журналистские союзы и 19 изданий, в которые вошли Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald и другие.

На первой полосе изданий был опубликован одинаковый текст: «Когда правительство скрывает от вас правду, что именно оно хочет замолчать?»

По данным журналистского альянса, в последние годы в Австралии принято более 60 законов, усиливших давление на медиа. СМИ требуют прекратить преследование журналистов из-за законов о нацбезопасности и настаивают на усилении защиты информаторов.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что верит в свободу прессы, однако подчеркнул, что «журналисты не стоят выше законов».

Напомним, в июне полиция провела серию рейдов в штаб-квартире вещательной корпорации Australian Broadcasting Corporation (ABC) в Сиднее и дома у редакторов News Corporation — международного медиахолдинга, подконтрольного Руперту Мердоку. Причиной обысков правоохранители назвали разглашение государственной тайны. Трем журналистам грозят тюремные сроки. Одна из них работала над материалами о методах контроля власти над населением, а двое других рассказывали о возможных военных преступлениях австралийских солдат в Афганистане.

Также сообщается, что штрафы и заключения могут угрожать примерно 30-ти репортерам и издателям за освещение суда над австралийским кардиналом Джорджем Пелла, признанным виновным в педофилии.

Фото: Reuters, Twitter

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