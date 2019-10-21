НовостиСМИ

Австралийские газеты выступили против ограничения свободы слова

от Telekritika
От Telekritika 616
Главная Новости Австралийские газеты выступили против ограничения свободы слова

В акции приняли участие журналистские союзы и 19 изданий, в которые вошли Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald и другие

21 октября главные газеты Австралии вышли с одинаковыми первыми полосамив  знак протеста против ограничения свободы слова в стране. Об этом сообщает DW.

В акции приняли участие журналистские союзы и 19 изданий, в которые вошли Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald и другие.

На первой полосе изданий был опубликован одинаковый текст: «Когда правительство скрывает от вас правду, что именно оно хочет замолчать?»

Австралийские газеты выступили против ограничения свободы словаПо данным журналистского альянса, в последние годы в Австралии принято более 60 законов, усиливших давление на медиа. СМИ требуют прекратить преследование журналистов из-за законов о нацбезопасности и настаивают на усилении защиты информаторов.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что верит в свободу прессы, однако подчеркнул, что «журналисты не стоят выше законов».

Напомним, в июне полиция провела серию рейдов в штаб-квартире вещательной корпорации Australian Broadcasting Corporation (ABC) в Сиднее и дома у редакторов News Corporation — международного медиахолдинга, подконтрольного Руперту Мердоку. Причиной обысков правоохранители назвали разглашение государственной тайны. Трем журналистам грозят тюремные сроки. Одна из них работала над материалами о методах контроля власти над населением, а двое других рассказывали о возможных военных преступлениях австралийских солдат в Афганистане.

Также сообщается, что штрафы и заключения могут угрожать примерно 30-ти репортерам и издателям за освещение суда над австралийским кардиналом Джорджем Пелла, признанным виновным в педофилии.

Фото: Reuters, Twitter

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Испанский детектив на украинский лад: стартовали съемки нового...

25.03.2019

Киностудия Довженко выпускает фильм, над которым работала семь...

20.12.2017

В Саудовской Аравии убит еще один журналист

08.11.2018

В Европе запускают «порнонетфликс»

18.06.2019

?Мошенники воруют банковские счета под видом работников 1+1...

03.05.2019

Министерство инфраструктуры Украины планирует привезти в Украину Amazon

01.07.2019

▶ Киану Ривз с металлическим протезом в трейлере...

10.06.2019

Герои канала «ПлюсПлюс» теперь в школьных учебниках

04.12.2018

Американский бизнесмен пожертвовал «Википедии» $2,5 млн

12.09.2019

⚡Виктория Бурдукова нашла вакансию в Star Media

07.02.2019